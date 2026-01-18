Aldea Estudio convierte a Miches en un estudio de cine con la película Elena y el Mar

Miches, El Seibo. — Aldea Estudio se encuentra rodando en el municipio de Miches el largometraje Elena y el Mar, una película dirigida por el director de cine Tito Rodríguez y producida por Francis Disla “El Indio”, CEO de Aldea Estudio, que aborda con sensibilidad temas como la migración irregular, la violencia, la maternidad y las secuelas emocionales del desarraigo.

Durante esta etapa de producción, Aldea Estudio ha convertido al pueblo de Miches en un verdadero estudio de cine a cielo abierto, integrando sus calles, su costa y sus espacios cotidianos al lenguaje narrativo de la película. El equipo de rodaje permanece en la zona desde el lunes hasta el sábado 17 de enero, haciendo de Miches un elemento esencial dentro de la propuesta visual y emocional del filme.

El productor Francis Disla “El Indio” destacó que su línea de trabajo está basada en la cercanía humana y la confianza creativa. “Yo prefiero hacer cine con amigos y amigas, porque así me siento cómodo y en confianza. Esa es mi manera de hacer cine, y Tito es un amigo de muchos años, por eso este proyecto tiene un valor especial”, expresó.

Por su parte, el director de cine Tito Rodríguez, con una amplia trayectoria en el cine dominicano y responsable de títulos como La Familia Reyna, Rafaela, La Grande, Marileydi, Orgullo de Quisqueya, Renacer y Cucú, afirmó que su interés principal es contar historias que dejen un mensaje.

“Me gusta hacer películas que conecten con la gente. Elena y el Mar habla de los viajes en yola y de todo lo que vive su protagonista, una realidad dura que sigue siendo muy vigente”, señaló.

El experimentado director de fotografía Francis Adames resaltó la importancia del entorno natural de Miches en la construcción visual de la película. “Miches tiene una luz muy especial y una geografía que dialoga directamente con la historia. Desde la fotografía estamos buscando que el mar, el paisaje y los silencios acompañen emocionalmente a los personajes y refuercen la verdad de lo que están viviendo”, explicó.

La actriz Ruth Eterio, protagonista del filme, destacó la intensidad del personaje que interpreta. “Es un papel muy fuerte emocionalmente, pero también muy necesario. Lo hago por lo que representa y por todas las personas que han pasado por situaciones similares”, comentó.

Mientras que Niurka Mota, quien interpreta a la madre de la protagonista, subrayó la carga emocional de la historia. “Es una película con mucha verdad y mucha sensibilidad. Es una historia que el público no se puede perder”, expresó.

Con Elena y el Mar, Aldea Estudio reafirma su compromiso con un cine socialmente relevante y humano, al tiempo que posiciona a Miches como un espacio vivo de creación cinematográfica, convertido en estudio para el cine dominicano contemporáneo.