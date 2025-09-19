Capotillo se viste de acción con la filmación de Xiguapa, con Robinson Díaz como El Paisa

El popular sector de Capotillo se convirtió en escenario de cine con la filmación de la película Xiguapa, dirigida por Francis Disla “El Indio” y producida por Aldea Estudio. La producción contó con la participación especial del reconocido actor colombiano Robinson Díaz, quien encarna a El Paisa.

“Xiguapa es una película de terror, de acción, que mezcla elementos culturales sobre taínos, sobre el indigenismo, sobre nuestra historia, y mezcla también la modernidad, la actualidad, el terror. Los primeros minutos comienzan en Capotillo y después ya se van a Los Haitises, que es donde está la tumba de la Ciguapa”, expresó Francis Disla, El Indio.

“A la gente le va a gustar porque estamos filmando en el pueblo, en el barrio, pero también en lugares como Los Haitises, Condemana, en muchos lugares del país. Se muestra la República Dominicana en su totalidad, desde los barrios hasta lugares que son ambientalmente poderosos”, agrega.

Por su parte, Robinson Díaz, conocido como El Paisa, manifestó que se siente muy honrado de estar en República Dominicana trabajando con Francis Disla, El Indio.

“Es mi segunda película junto a él. No me podía quedar fuera; hace varios años ya me había comentado de este trabajo. Me alegra mucho estar aquí en Capotillo, ver la gente, tener el contacto directo. Siempre me ha gustado y espero seguir trabajando aquí en el país”, afirmó.

Sinopsis de Xiguapa

La película Xiguapa rescata la mística de la Ciguapa, un misterioso ser femenino de la mitología dominicana que seduce, atrapa y pierde a quienes se cruzan en su camino. A través de una puesta en escena que mezcla suspenso, realismo mágico y tradición oral, la producción busca revivir uno de los mitos más emblemáticos de la cultura popular del país, explorando el choque entre lo ancestral y lo contemporáneo.