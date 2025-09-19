Las causas ocultas que están detrás de los infartos en adultos jóvenes

En mujeres menores de 65 años, los ataques cardíacos a menudo tienen causas ocultas distintas a la obstrucción arterial

Santo Domingo.- Un nuevo estudio de Mayo Clinic ha descubierto que muchos ataques cardíacos en personas menores de 65 años especialmente en mujeres son causados por factores distintos a la obstrucción de las arterias, desafiando suposiciones de larga data sobre cómo ocurren los ataques cardíacos en poblaciones jóvenes.

Los descubrimientos del estudio, publicados en Journal of the American College of Cardiology, analizaron más de 15 años de datos del Rochester Epidemiology Project, proporcionando la evaluación poblacional más completa sobre las causas de ataque cardíaco en personas de 65 años o menos.

Más de la mitad de los ataques cardíacos en mujeres menores de 65 años fueron causados por factores no tradicionales, como la disección espontánea de la arteria coronaria (DEAC), embolia y otras afecciones no relacionadas con la placa de obstrucción de las arterias.

La incidencia de ataque cardíaco fue significativamente menor en mujeres que en hombres, pero cuando las mujeres sufrían ataques cardíacos, las causas subyacentes a menudo se diagnosticaban de forma errónea.

La DEAC, que suele afectar a mujeres jóvenes y sanas en todos los demás aspectos, se pasaba por alto con frecuencia y se clasificaba de manera incorrecta como un ataque cardíaco típico debido a la acumulación de placas.

La causa más común de ataque cardíaco en ambos sexos fue la aterosclerosis, es decir, la obstrucción de las arterias por placas, pero esta representó solo el 47% de los ataques cardíacos en mujeres, en comparación con el 75% en hombres.

Las tasas de mortalidad a cinco años fueron más altas en personas cuyos ataques cardíacos fueron desencadenados por factores de estrés como la anemia o una infección, incluso aunque estos pacientes presentaban menores niveles de lesión cardíaca.

«Esta investigación pone de relieve las causas de ataque cardíaco que históricamente han sido poco reconocidas, especialmente en mujeres,» dice la Ph. D. y licenciada en Medicina y Cirugía Claire Raphael, cardióloga intervencionista en Mayo Clinic y primera autora del estudio.

«Cuando la causa raíz de un ataque cardíaco se malinterpreta, puede conducir a tratamientos menos efectivos o incluso perjudiciales», indica.

«Comprender por qué se ha producido un ataque cardíaco es tan importante como tratarlo. Esto puede significar la diferencia entre la recuperación y la recurrencia», agrega la Dra. Raphael.

Esta nueva comprensión puede salvar vidas. Una DEAC mal diagnosticada puede, por ejemplo, tratarse innecesariamente con un stent, lo que aumenta el riesgo de complicaciones. Reconocer y diagnosticar correctamente estos ataques cardíacos no tradicionales permite ofrecer una atención más adecuada y mejores resultados a largo plazo.

Principales descubrimientos del estudio:

• De un total de 1.474 ataques cardíacos, el 68% se debió a la acumulación típica de placas (enfermedad cardíaca tradicional), pero las causas no tradicionales representaron la mayoría de los ataques cardíacos en mujeres.

• La DEAC fue casi 6 veces más común en mujeres que en hombres.

• Ataques cardíacos causados por factores de estrés, como la anemia o una infección, fueron la segunda causa más común en general y la más letal, con una tasa de mortalidad a cinco años del 33%.

• Ataques cardíacos verdaderamente inexplicables fueron poco frecuentes, representando menos del 3% de los casos tras la revisión de expertos.

En general, el estudio aporta información que puede transformar la forma en que se diagnostican y tratan los ataques cardíacos en adultos jóvenes.

«Nuestra investigación pone de relieve la gran necesidad de repensar cómo abordamos los ataques cardíacos en esta población de pacientes, y, en especial, en mujeres adultas jóvenes”, dice el Ph. D. y Dr. Rajiv Gulati, cátedra de la División de Cardiología Intervencionista y Enfermedad Cardíaca Isquémica de Mayo Clinic.

Gulati, autor senior del estudio dice que los médicos deben estar más atentos a afecciones como la DEAC, la embolia y los desencadenantes relacionados con el estrés, y los pacientes deben buscar respuestas cuando algo no les parece correcto.