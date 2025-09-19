INFOTEP consolida su liderazgo con certificación de calidad mundial ISO 9001:2015

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) fue reconocido por mantener la certificación bajo la norma internacional ISO 9001:2015, que establece los requisitos que debe cumplir un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) a nivel mundial.

Lil Chang, auditora líder de la firma SGS de Panamá resaltó los esfuerzos del INFOTEP en la provisión de productos y servicios que satisfacen los requisitos de los usuarios, destacando la mejora continua de sus procesos con eficacia y eficiencia.

“Hay que reconocer el esfuerzo que ha realizado el INFOTEP, durante estos más de 20 años en mantener la certificación ISO 9001. De verdad han hecho un buen trabajo y es motivo de orgullo, pues no todas las empresas han logrado mantener esta certificación”, expresó una de las auditoras de la firma internacional.

Maira Morla, subdirectora general del INFOTEP, en representación del director general, Rafael Santos Badía, destacó la importancia de mantener la excelencia en los servicios que ofrece la institución.

Resaltó que el prestigio del INFOTEP se fortalece con la recertificación ISO 9001:2015, al garantizar la calidad y confiabilidad de los servicios que ofrece la institución.

Subrayó que esta validación internacional no solo respalda el compromiso de mejora continua, sino que también incrementa la confianza de las empresas que utilizan los programas y servicios del INFOTEP como referencia de excelencia.

Estas declaraciones fueron ofrecidas al cierre de la auditoría externa de seguimiento realizada por la empresa, con el propósito de evaluar el cumplimiento y la efectividad del SGC en el INFOTEP.

El proceso se llevó a cabo del 15 al 17 de septiembre, abarcando el Diseño, Desarrollo, Ejecución y Evaluación de la Formación Técnico Profesional, así como el apoyo a la Competitividad Empresarial en la Oficina Nacional y en las Direcciones Regionales Oriental y Este.

Asimismo, fueron evaluadas las áreas de Planificación y Monitoreo, Auditorías Internas y acciones de mejoras, Enfoque al Cliente, Diseño de Programas, Proyectos y Convenios, Desarrollo de Acciones Formativas, Certificación y Validación, Seguimiento a COS, Asesoría.

También Asistencia Técnica a Empresas, Servicios de Capacitación Empresarial, Soporte de Formación Profesional, Gestión Humana, Servicios Generales, Abastecimiento, Tecnología y Sistemas de Información y Revisión por la Dirección.

La evaluación fue encabezada por la auditora líder de SGS de Panamá, Lil Chang, junto a su colega Mayanín Hernández, quienes supervisaron la evaluación del cumplimiento de las normas de calidad.

Desde 2005, el INFOTEP ha implementado actualizaciones en sus procesos internos y en la prestación de sus servicios, orientándose a satisfacer las necesidades de los sectores productivos del país y a capacitar trabajadores competentes para impulsar el desarrollo económico y social de la República Dominicana.