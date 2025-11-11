Marina Cap Cana impone récord atlántico de mayor liberación de marlin azul

Cap Cana, RD.-La imponente tripulación de Gunpowder, una embarcación que combina potencia, precisión y un espíritu competitivo impuso un nuevo récord con la liberación de 27 marlin azul en un solo día.

La hazaña representó el récord atlántico de la mayor liberacion de marlin azul, que fue quebrado desde Marina Cap Cana por tercera vez consecutiva. Con este nuevo récord, la embarcación Gunpowder confirma lo que el mundo de la pesca deportiva ya sospechaba: la grandeza tiene un punto de partida, y es esta Marina de la Ciudad Destino.

“Cada salida desde nuestro muelle es un encuentro entre camaradería, pasión y mar abierto. Pero cuando las liberaciones se tabulan y un nuevo récord cae, entendemos que no somos solo una marina, somos el escenario donde la historia se escribe una y otra vez”, expresó Silvano Suazo, director de la Marina Cap Cana.

En diciembre del año pasado, la embarcación Trilo Bite había establecido un nuevo récord de 25 liberaciones al romper el récord después del de la embarcación Blue Bird en el año 2016 de 23 liberaciones.

La Ciudad Destino Cap Cana felicita a la tripulación de Gunpowder por un logro que redefine los límites del deporte y eleva aún más el nombre de Marina Cap Cana como el epicentro de la pesca deportiva sostenible en el Atlántico.