Raeldo López anuncia el cierre de Chao Café Teatro por la difícil situación económica del país

Santo Domingo, RD.- El actor y comunicador Raeldo López anunció el cierre definitivo de su negocio Chao Café Teatro, ubicado en el tercer nivel del centro comercial Ágora Mall, atribuyendo su decisión a la difícil situación económica que atraviesa la República Dominicana.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, López explicó que la crisis económica ha impactado severamente a los emprendedores y empresarios del país, obligando a muchos -incluyéndolo a él- a cerrar sus puertas.

“Para nadie es un secreto que la economía de la República Dominicana va de mal en peor, y lamentablemente eso nos ha afectado mucho a nosotros. Los emprendedores, los negociantes, los empresarios… muchos han tenido que cerrar sus negocios, y nosotros estamos dentro de ese grupo”, expresó el artista.

El también productor teatral informó que documentará este proceso mediante un reality show titulado “El principio del fin”, en el que mostrará paso a paso lo que implica cerrar un negocio.

“Hemos tomado la decisión de documentar todo lo que significa el cierre de un negocio y lo vamos a hacer con Chao Café Teatro”, precisó.

López recordó que no es la primera vez que enfrenta una situación de este tipo, ya que en junio pasado también cerró su restaurante “Los Buenos Hermanos”, debido al mismo motivo: la imposibilidad de sostener económicamente sus operaciones.

“La economía se hizo insoportable para nosotros”, lamentó.

El comunicador aprovechó su mensaje para invitar a otros emprendedores que también se han visto obligados a cerrar sus negocios a compartir sus experiencias.

“Quiero convocar a la gente que también ha tenido que cerrar sus negocios o que se ha visto en quiebra este año, para conversar con ustedes y conocer las razones que les llevaron a tomar esa decisión”, señaló.

Como parte de la despedida, López adelantó que realizará algunas últimas funciones en el espacio antes de su cierre definitivo, entre ellas una presentación especial de “Escuela para Mujeres” el martes 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.

Un espacio con historia y vocación cultural

Chao Café Teatro abrió sus puertas formalmente en septiembre de 2018 como un proyecto artístico en homenaje al destacado teatrista dominicano Enrique Chao, a quien Raeldo López considera su mentor.

El establecimiento se caracteriza por ofrecer un ambiente íntimo y acogedor que combinaba el arte escénico, los recitales y otras manifestaciones culturales, acompañadas de tapas, tragos y buena música, convirtiéndose en un referente del entretenimiento alternativo en la Capital.

Raeldo López fue uno de los miles de jóvenes que participaron en las protestas de la Plaza de la Bandera en 2020, en apoyo al movimiento ciudadano que denunciaba irregularidades y exigía respeto a la democracia, señalando como responsables al entonces presidente Danilo Medina y al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Por Roberto Tiburcio