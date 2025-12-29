Leones vencen a Toros y Águilas a Gigantes en entradas extras

Santo Domingo. – Erik González ejecutó un toque de sacrificio que terminó en error del lanzador Janser Lara, permitiendo la anotación de Junior Lake y dando a los Leones del Escogido una dramática victoria 8-7 sobre los Toros del Este en once entradas, este domingo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con el triunfo, los Leones —campeones defensores y actuales monarcas de la Serie del Caribe— colocaron su récord en 2-0 en el inicio del 39 Round Robin en campeonato 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM).

El partido se encontraba empatado a siete carreras cuando los escarlatas abrieron la entrada once con Junior Lake en segunda base como corredor automático. Al primer pitcheo, González tocó la bola de frente al lanzador Lara, quien realizó un mal tiro a la inicial, permitiendo que Lake anotara la carrera de la victoria.

Fue la primera victoria de los Leones sobre los Toros en partidos de Round Robin desde el 13 de enero de 2020, cuando los escarlatas se impusieron 2-0 en La Romana. A pesar del revés, los Toros dominan la serie particular histórica 38-27, desde su primer enfrentamiento en enero de 1991.

El mexicano José Urquidy trabajó dos entradas, en las que permitió cinco imparables y tres carreras limpias, con dos ponches. Aaron Brooks lanzó 2.2 innings, cediendo dos carreras limpias. La victoria fue para Alexander Colomé (1-0), quien ponchó a un bateador en la décima entrada, mientras que Janser Lara (0-1) cargó con la derrota al permitir la carrera decisiva.

Por los Toros se destacaron Troy Johnston, de 5-2 con doble y dos remolcadas; Luis Liberato, de 6-2 con doble, anotada y remolcada; y Eloy Jiménez, de 4-2 con doble y anotada.

Por los Leones, Raimel Tapia brilló al batear de 5-3, con dos anotadas, dos dobles y dos carreras remolcadas. José Marmolejos aportó tres imparables, incluyendo un doble y dos impulsadas, mientras que Erik González remolcó dos carreras y Junior Lake anotó en dos ocasiones.

Águilas derrotan a Gigantes

San Francisco de Macoris.-Las Águilas Cibaeñas desataron una ofensiva de cinco carreras en un oportuno décimo episodio para imponerse 10 carreras por cinco a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier.

Después de finalizar igualados a cinco, las Águilas fabricaron sus cinco carreras en un décimo capítulo en el que se conectaron cuatro indiscutibles, dos de ellos doble un boleto y dos lanzadores.

Con Ezequiel Durán como el corredor fantasma en segunda, tras un out Cristhian Adames conectó doble al jardín derecho para la ventana 6-5 ante un Jimmy Cordero que se fue con una pobre actuación.

Luego, Jerar Encarnación agregó otra con sencillo al derecho. Fernando Peguero entró a correr en su lugar y robó la intermedia de inmediato. Bladimir Restituyo continuó el ataque con sencillo al campo corto que llevó al plato a Peguero.

Neftalí Féliz tomó el montículo por Cordero y Marrero le conectó doble al jardín derecho para impulsar la novena aguilucha.

Yaqui Rivera entró por Féliz y después de sacar el segundo out con ponche a Alfredo Reyes Steward Berroa y Leody Taveras recibieron bases por bolas consecutivas, y Ezequiel Durán negoció el tercer boleto para empujar la quinta carrera del episodio.

Leody Taveras bateó de 4-1 y empujó dos, Durán de 4-2, dos anotadas y dos remolcadas y Marrero de 4-2, con dos anotadas y dos remolcadas. Por los Gigantes, Francisco Mejía bateó de 4-2, anotó una y empujó dos. Johan Rojas bateó de 5-1 y anotó dos carreras.

El Round Robin se extenderá hasta el 17 de enero, con días libres el 31 de diciembre y el 1, 6 y 12 de enero.

Este lunes, en la tercera jornada, los Leones del Escogido visitarán a los Gigantes del Cibao en San Francisco de Macorís a las 7:00 de la noche, mientras que los Toros del Este enfrentarán a las Águilas Cibaeñas en Santiago a las 7:30 p.m.