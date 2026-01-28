Leones del Escogido se coronan campeones por segundo año consecutivo

Santo Domingo — Una blanqueada 1-0 sobre los Toros del Este le dio este martes a los Leones del Escogido su corona 18 en la pelota dominicana, con lo que obtienen a su vez el bicampeonato, venciendo a los romanenses 4-1 en la Serie Final de LIDOM.

La única vuelta del juego llegó en la misma primera entrada ante Enny Romero con sencillos consecutivos de Héctor Rodríguez, por segunda, y Erik González, al jardín central, quienes avanzaron a tercera y segunda, respectivamente, con rodado de Sócrates Brito a la inicial. Otro rodado de Junior Lake a primera llevó a Rodríguez al plato con la de la ventaja de los rojos.

Grant Gavin inició la blanqueada tirando 3.2 entradas de un ponche y dos boletos, la cual fue completada por Kenny Hernández (0.1 inning), Conner Greene (1.0), Derek West (0.2), Jefry Yan (0.1), Alexander Colomé (1.0), Aneurys Zabala (1.0) y Matt Foster (1.0).

Foster (1) obtuvo el salvamento a los tres hombres que enfrentó en el noveno. El lanzador ganador fue Yan (1-0), quien en su actuación obtuvo un ponche. La derrota fue para Romero (0-1) al permitir la única anotación del juego.

Por los capitaleños, Rodríguez bateó de 3-2, con una anotada y transferencia; González, de 4-2, y Lake, de 4-0, con una producida. Por los taurinos, Eloy Jiménez se fue de 3-2, con triple y una base por bolas, y Eric Filia, de 2-1, con boleto.

Los Leones del Escogido serán los representantes de República Dominicana en la Serie del Caribe que tendrá lugar en Guadalajara, México, del 1 al 7 de febrero.

Alcides Escobar electo Jugador Más Valioso de la Serie Final

El antesalista de los Leones del Escogido, Alcides Escobar, fue elegido este martes como el Jugador Más Valioso de la Serie Final.

Escobar bateó para .333 con cinco carreras empujadas, un cuadrangular, un OPS de .833 y una defensa impecable en la esquina caliente para contribuir a los rojos desde el Round Robin.