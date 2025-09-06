Miss Mundo Dominicana 2025 conduce Gala del Desfile Estatal Dominicano en New Jersey

Santo Domingo. – Mayra Delgado, Miss Mundo Dominicana 2025 y corresponsal del noticiero de Univisión Nueva York, fungió como host de la Gala del Desfile Estatal Dominicano en New Jersey 2025, celebrada la noche de este jueves en el majestuoso salón The Venetian.

“Tener la oportunidad de ser anfitriona de la gala del Desfile Estatal Dominicano en New Jersey es simplemente indescriptible. Esta noche no solo me visto de elegancia, sino también de orgullo, porque ser parte de un evento que enaltece nuestras raíces y celebra el aporte invaluable de la diáspora dominicana es un honor que llevaré siempre en el corazón”, expresó emocionada Delgado.

La reina de belleza resaltó que cada momento vivido en esta gala le recuerda lo lejos que pueden llegar los dominicanos cuando representan con amor y entrega a su tierra natal.

Delgado también participará en el Gran Desfile Estatal Dominicano en NJ 2025, que se celebrará este domingo 7 de septiembre, donde se espera que las calles se llenen de música, color, cultura y alegría en una de las manifestaciones más importantes de la comunidad dominicana en Estados Unidos.