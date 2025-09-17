La magia de Hogwarts llega a Krispy Kreme

Santo Domingo.- Una experiencia mágica llega a la ciudad con Krispy Kreme para sorprender con la presentación especial inspirado en las escuelas más legendarias del Hogwarts.

La tienda Krispy Kreme ubicada en la Avenida Winston Churchill fue el escenario de una velada única, donde la marca presento una colección innovadora que promete marcar un antes y un después en todas sus colaboraciones.

El evento contó con un ambiente temático digno de Hogwarts, en el que los invitados vivieron una experiencia llena de sabor, magia y diversión.

Además, el famoso Hot Sing brillo con toda su fuerza para revelar este lanzamiento especial que hará de cada dona un hechizo de dulzura.

“En Krispy Kreme creemos en crear momentos mágicos para nuestros clientes, y este lanzamiento es la mejor manera de combinar nuestra pasión por las donas con la fantasía que tanto nos inspira”, expresaron Isabel Turull y Marcos Sánchez, representantes de la marca en República Dominicana.

Con esta propuesta, Krispy Kreme reafirma su compromiso de innovar constantemente y sorprender a sus consumidores con experiencias únicas que van más allá de un producto, convirtiéndose en parte de sus recuerdos más especiales.

“Prepárate para vivir una aventura mágica donde cada dona es más que un postre: es pura magia”.

Sobre Krispy Kreme:

Fundada en 1937, Krispy Kreme se ha convertido en una marca icónica a nivel mundial gracias a su famosa dona glaseada Original. Con más de 80 años de historia, la cadena sigue creciendo y deleitando a millones en más de 30 países.

Su compromiso con la frescura y la calidad ha hecho que cada tienda no solo ofrezca productos, sino experiencias que crean momentos especiales. Desde su llegada a República Dominicana, Krispy Kreme continúa expandiéndose para llevar felicidad a más clientes.