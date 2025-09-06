Espaillat Motors celebra 40 aniversario en el sector automotriz dominicano

Moca, Espaillat.-Con un evento de gran relevancia social y empresarial, Espaillat Motors, la agencia automotriz más destacada del país, celebró su 40 aniversario de fundación, reafirmando su compromiso de “montar a la gente con calidad, confianza y la más amplia variedad de vehículos nuevos y usados en toda la República Dominicana”.

Durante el evento, los directivos de Espaillat Motors, agradecieron a clientes, colaboradores y socios comerciales por el respaldo brindado a lo largo de estas cuatro décadas, que han permitido consolidar a la empresa como referente de confianza y prestigio en el mercado automotriz.

“Hoy celebramos 40 años de historia, 40 años de compromiso con nuestra gente y 40 años de trabajo incansable para llevar soluciones de movilidad a todo el país. Espaillat Motors, no es solo una empresa, es parte de la familia dominicana”, expresaron sus ejecutivos en el marco de la conmemoración.

Espaillat Motors, ha marcado una huella en la historia comercial de la provincia Espaillat y del país, ofreciendo vehículos nuevos y usados de todas las marcas, con planes accesibles y entregas garantizadas en todo el territorio nacional, lo que la ha convertido en la opción preferida de miles de dominicanos a lo largo de generaciones.

El evento aniversario estuvo acompañado de música, reconocimientos y un ambiente de celebración que reflejó la solidez de la empresa y su proyección hacia el futuro.

Con esta celebración, Espaillat Motors, reafirma su promesa de seguir innovando y ampliando sus servicios para continuar siendo la agencia líder en confianza, calidad y servicio al cliente en la República Dominicana.

La empresa fue fundada en el año 1985, en Moca, provincia Espaillat, por Antonio Guzmán Marcelino junto a Frankelis Grullón, Macobi e Hipólito Gutiérrez (Polo), Roberto Guzmán Jiménez y Ariel Guzmán Jiménez, comenzando operaciones en un terreno alquilado con una modesta casa de madera como sede y hoy 40 años después una de las agencias más grandes del país.

La celebración reunió a importantes personalidades nacionales, regionales y locales, entre ellos el expelotero de Grandes Ligas David Ortiz, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, el destacado comunicador y productor de televisión Iván Ruiz, figura principal del programa El Show del Mediodía, Danny Alcántara, de Hoy Mismo, Ydanis Rodríguez, responsable de transporte de NY, además de autoridades municipales, provinciales y distinguidos invitados especiales.

Además, se dieron cita el senador de la provincia, el empresario Carlos Gómez, el ingeniero Rafael Santos Pérez, director de la oficina para el Ordenamiento del Transporte (OPRET) y el alcalde doctor Miguel Guarocuya Cabral.

Por Luis Ramón López