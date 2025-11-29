Dra. Vilma R. Gerardo Weisz ingresa a la Academia de Ciencias como Miembro de Número

Santo Domingo .– La Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) realizó el pasado martes la investidura de la Dra. Vilma R. Gerardo Weisz como Miembro de Número de esa prestigiosa institución científica.

Durante la ceremonia, la reconocida educadora presentó su discurso de ingreso titulado “El juego, semilla del saber: De la imaginación infantil a la gamificación del aprendizaje humano”, en el que abordó la evolución del juego como herramienta esencial para el desarrollo cognitivo, la creatividad y la innovación educativa.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del vicepresidente de la ACRD, Dr. Dennis Simó, quien destacó la sólida trayectoria y los significativos aportes de la nueva académica.

La semblanza de la homenajeada fue presentada por el Dr. Radhamés Mejía, quien subrayó que la Dra. Gerardo Weisz es “una mujer comprometida con el país y con la dignidad de la profesión docente. Su trayectoria, coherencia y pasión fortalecen esta institución y nos animan a seguir trabajando por este sector”.

“Hoy quiero agradecer a los miembros de la Comisión de Educación y al Consejo Directivo por permitirme ser parte de esta prestigiosa Academia”, manifestó.

Asimismo, afirmó que su experiencia en el ámbito educativo será su norte en esta nueva etapa, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del conocimiento y la investigación científica en la República Dominicana.

En su discurso, la Dra. Gerardo Weisz reflexionó sobre el papel crucial del juego como base del aprendizaje humano y su vínculo con la actividad científica. Explicó que el juego favorece el desarrollo cognitivo y social en la infancia, además de constituir una herramienta fundamental para la construcción del conocimiento y la gamificación en la educación contemporánea.

También analizó los desafíos derivados de la disminución del juego libre en los entornos educativos actuales y las consecuencias de enfoques excesivamente académicos. Finalmente, propuso estrategias para integrar de manera efectiva el juego en los currículos escolares, promoviendo un equilibrio que impulse tanto el rendimiento académico como el desarrollo integral del estudiantado.

Al acto asistieron Miembros de Número de la ACRD, destacadas personalidades del ámbito educativo, así como familiares y amigos de la nueva académica.