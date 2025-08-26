República Dominicana y Argentina firman acuerdo para fortalecer intercambio turístico

Santo Domingo. -República Dominicana y Argentina firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer el incremento del flujo turístico bilateral, considerando que el sector es un gran instrumento para la integración regional y el desarrollo económico de los pueblos.

La declaración conjunta fue firmada por David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana y Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la República Argentina, en un acto que se llevó a cabo en el hotel Intercontinental de Santo Domingo.

El acuerdo busca la implementación de acciones de facilitación turística, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, que favorezcan el incremento del flujo turístico bilateral.

También, incluye la coordinación de programas de promoción turística conjunta entre República Dominicana y Argentina.

El convenio entre los dos países establece el intercambio de experiencias y buenas prácticas para la atracción de inversiones turísticas.

El ministro Collado agradeció la visita al país de su homólogo argentino y destacó la importancia del acuerdo para fortalecer los vínculos entre las dos naciones.

«Esta declaración conjunta es un paso más para fortalecer el intercambio con Argentina, que se ha convertido en el tercer país emisor de turistas para República Dominicana», dijo el ministro Collado.

El funcionario aseguró que el convenio reafirma la convicción de que el turismo, como actividad económica estratégica, impulsa el crecimiento de las naciones, la integración regional, mediante el aumento de la conectividad, y la generación de oportunidades a través del turismo receptivo.

El ministro Scioli de su lado, valoró el acuerdo que ha estado acompañado de fe, esperanza y el compromiso de ambos países de ir juntos por el desarrollo del turismo “por el impacto que tiene el turismo en nuestras economías y en nuestra diversidad cultural”.

Definió a Collado como un líder de referente mundial por sus logros y el trabajo junto al sector privado, generando confianza en el sector y para alcanzar el crecimiento cada año en la llegada de turistas.

En medio del encuentro, a través de una llamada telefónica, el presidente Luis Abinader saludó la presencia en el país del ministro Scioli, junto a su delegación, quien dijo esperar fortalezca los vínculos en materia turística, que motive a que más argentinos y dominicanos visiten ambos países.

El documento destaca la estrecha relación de amistad y entendimiento mutuo que une a ambos pueblos, así como la vocación compartida de seguir consolidando y perfeccionando el trabajo conjunto de intercambio turístico‎‏.