República Dominicana alcanza varios premios en los Travvy Awards 2025

El país recibe oro como “Mejor Destino del Caribe” y “Mejor Oficina de Turismo del Caribe”

Fort Lauderdale, Florida .– República Dominicana fue reconocida con tres premios de oro y otros galardones durante los Travvy Awards 2025, celebrados en el Greater Fort Lauderdale Convention Center, en el marco de CruiseWorld.

Estos reconocimientos votados exclusivamente por asesores de viajes ratifican el liderazgo del país en la región y su posicionamiento como destino preferido del Caribe.

Entre los premios más relevantes, República Dominicana obtuvo oro como “Mejor Destino del Caribe” y “Mejor Destino Gastronómico del Caribe”, consolidando su liderazgo no solo por su posicionamiento institucional y comercial, sino también por la calidad integral de la experiencia que ofrece al visitante: playas espectaculares, cultura vibrante, sabor, servicio y autenticidad.

Adicionalmente, el país fue distinguido también con oro como “Mejor Oficina de Turismo del Caribe”, una de las categorías más estratégicas del certamen, que reconoce el trabajo de promoción, presencia, comunicación, innovación y soporte al canal trade.

Además, República Dominicana fue reconocida con plata en las categorías: Mejor Destino de Cruceros en el Caribe y Mejor Destino para Lunas de Miel en el Caribe, asimismo, con bronce como Mejor Destino para Bodas en el Caribe.

“Es un verdadero honor ser reconocidos por los asesores de viajes, quienes representan el corazón de la industria”, expresó David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana. “Estos premios afirman nuestro compromiso continuo con ofrecer experiencias excepcionales, desde playas de aguas cristalinas y resorts de lujo, hasta nuestra cultura vibrante y hospitalidad de clase mundial”.

República Dominicana continúa fortaleciendo su oferta y diversificando experiencias, con nuevas aperturas hoteleras y una estrategia enfocada en elevar el valor y la diferenciación del destino en mercados prioritarios.

Los Travvy Awards, considerados los “Oscar” de la industria de viajes y organizados por TravelPulse / Northstar Travel Group, celebran a quienes elevan el estándar del turismo global. Este año se recibieron miles de votos de asesores de viajes, quienes diariamente guían las decisiones de millones de consumidores en Estados Unidos.

Los Travvy Awards reconocen anualmente a los principales destinos, productos y proveedores de viajes. Son considerados uno de los galardones más influyentes del sector, ya que sus ganadores son seleccionados por los asesores de viajes que venden, recomiendan y viven la industria día a día.