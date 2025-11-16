Abinader designa nuevos titulares en la Opret y la ETED tras apagón nacional que paralizó el país

Santo Domingo.– Días después del apagón nacional registrado el pasado martes, que dejó sin energía eléctrica al país y provocó un caos en el transporte público al paralizar por varias horas el Metro de Santo Domingo y el Teleférico, el presidente de la República, Luis Abinader, emitió dos decretos orientados a fortalecer los sectores transporte y eléctrico.

Mediante el Decreto núm. 652-25, el mandatario designó al ingeniero Jhael Isa Tavárez como director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), con la encomienda de llevar a cabo una reorganización profunda del Sistema Integrado de Transporte, a fin de optimizar la planificación, la operación y la sostenibilidad del transporte público masivo en todo el territorio nacional.

Asimismo, a través del Decreto núm. 653-25, designó a Alfonso Rodríguez Tejada como nuevo administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), reforzando la estructura técnica del sector eléctrico nacional.

Isa también fungirá, a título honorífico, como director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram), órgano responsable del diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transporte Público Masivo.

El decreto del presidente Abinader reconoce que el sistema de transporte masivo constituye un servicio nacional de uso público, por lo que resulta de interés prioritario del Gobierno la incorporación de modos alternativos de transporte terrestre que coadyuven a una distribución más equilibrada del patrimonio y a frenar el deterioro progresivo del medio ambiente, en mejora de la movilidad urbana.

Para estos fines, dispone que se priorice la eficacia del servicio y la eficiencia en el manejo de los recursos para la prestación del mismo, procurando que las distintas entidades públicas involucradas trabajen de manera coordinada, oportuna y transparente.

Acerca de Jhael Isa Tavárez

Isa Tavárez tiene una trayectoria vinculada al desarrollo del transporte masivo. Hasta la fecha, se desempeñaba como director ejecutivo del Fitram, desde donde supervisó proyectos clave como el Monorriel y Teleférico de Santiago, además de las Líneas 1, 2 y 3 del Teleférico de Santo Domingo, que forman parte del Sistema Integrado de Transporte.

Es ingeniero civil egresado del Intec, cuenta con una maestría en Ingeniería de Transporte obtenida en el Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) en Nueva York, mediante la prestigiosa beca Fulbright. Actualmente, cursa un doctorado en Sistemas de Ingeniería Civil con concentración en Transporte en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Desde el Ministerio de la Presidencia, donde ha trabajado por más de una década, ha impulsado iniciativas estratégicas de movilidad y ha coordinado la implementación de proyectos de infraestructura orientados a la modernización del transporte público. Su experiencia incluye consultorías especializadas y participación constante en foros y conferencias internacionales sobre movilidad sostenible.

El ingeniero Jhael Isa Tavárez ha sido citado como una de las figuras técnicas más influyentes en la transformación del transporte masivo en el país, aportando una visión orientada a la sostenibilidad y a la integración de modelos de movilidad ajustados a estándares internacionales.

Acerca de Alfonso Rodríguez Tejada

Rodríguez Tejada es ingeniero eléctrico egresado de Unapec, formación que complementó con una Licenciatura en Derecho por la Universidad CDEP. Posee, además, una maestría en Mecánica Caterpillar del Institute of The Americas en Miami, Florida, y un MBA en Administración de Empresas por Unapec. También es auditor certificado en las normas ISO 9001, ISO 50001 e ISO 14001, credenciales que fortalecen su perfil técnico y de gestión.

Su trayectoria profesional incluye funciones como coordinador de mantenimiento eléctrico y cogeneración en Implementos y Maquinarias CxA; gerente de ingeniería del Grupo León Jiménez; director general de Green Future Renewable Energy en Granada, España, y director facultativo de Cobra Energía en República Dominicana.

En el ámbito público, se desempeñó entre 2020 y 2024 como viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, además de viceministro de Energía Nuclear. Desde febrero de 2025 ejercía como viceministro de Energía Eléctrica.