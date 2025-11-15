Arajet inaugura su nueva ruta entre Punta Cana y Chicago

Chicago. – Arajet, la aerolínea aérea bandera dominicana, inauguró su conexión directa entre el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (ORD) consolidando su expansión en Estados Unidos y fortaleciendo su presencia en ese país como su quinto destino operativo reforzando el papel de la República Dominicana como un importante centro de conexiones aéreas en el Caribe.

Manuel Luna, Jefe de Comunicación y Asuntos Públicos de Arajet, expresó que volar al Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, uno de los más importantes del mundo, representa un nuevo hito para Arajet en su continua expansión por Estados Unidos.

Además, explicó que esta nueva ruta abre los cielos para conectar a Chicago con la belleza de Punta Cana, y desde allí con el resto de la región, al tiempo que ofrece a la comunidad dominicana de Chicago un medio directo y asequible para viajar a su país.

La nueva ruta operará con tres vuelos semanales: los lunes, martes y sábados desde con más de 2,200 asientos semanales, y ofrecerá una opción directa, cómoda y económica para quienes deseen conocer visitar esta ciudad por turismo o negocios.

La incorporación de Chicago a la red de Arajet representa un paso estratégico clave. El Ministerio de Turismo dominicano ha identificado a Chicago como un mercado potencial, según sus datos, más de 138,000 turistas procedentes de Chicago viajaron hacia la República Dominicana por vía aérea en el 2024.

Esa cifra demuestra que la comunidad de origen dominicano en Illinois y el interés de viajeros locales por el Caribe hacen del Medio Oeste.

Con esta nueva ruta, Arajet proyecta no solo aumentar el número de viajeros entre Punta Cana y Chicago, sino también servir como puerta de entrada para conectar con Buenos Aires y Córdoba en Argentina, Ciudad de México y Cancún en México, Kingston en Jamaica y Lima en Perú a través de su red de conexiones.