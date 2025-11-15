Yamel García afirma que Leonel será el candidato de Fuerza del Pueblo y derrotará al PRM

Santo Domingo.- La dirigente nacional del partido Fuerza del Pueblo (FP), empresaria Yamel García, manifestó hoy que Leonel Fernández es la persona más capacitada y de mayor experiencia de Estado para dirigir la nación dominicana y conducirla hacia las transformaciones sociales y económicas requeridas por el pueblo para lograr su progreso y desarrollo a partir del triunfo electoral en el 2028.

García expresó sus consideraciones en el marco de una entrevista realizada en el programa televisivo de SDN, “Comentando lo que paso”, que produce el periodista José Lahoz.

Dijo que Leonel será el candidato de nuestro partido y con él ganaremos abrumadoramente al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y a cualquiera de sus aspirantes presidenciales. “Nosotros en el partido estamos muy claro de que Leonel es el líder que vencerá al PRM”, ratificó.

Sobre el Gobierno del PRM y su presidente

García calificó también al presidente Abinader como un gobernante improvisador y despreocupado de los grandes problemas económicos y sociales que abaten al pueblo, tales como los altos precios de los artículos de primera necesidad, la inseguridad ciudadana, los apagones eléctricos y la corrupción generalizada que arropa a varias instituciones estatales.

¿Quién debe ser el alcalde de SDN por la Fuerza del Pueblo?

García, quien es dirigente en SDN, se refirió además a la necesidad de que la FP gane con su mejor propuesta electoral la Alcaldía de esa demarcación.

Destacó que el empresario y alto dirigente de la FP, Víctor Pavón es la mejor opción que tiene su organización para ganar la Alcaldía de Santo Domingo en las elecciones del 2028.

Expresó que Pavón es un hombre comprometido, responsable y cercano a la gente que se preocupa por la comunidad y por la base de la FP.

“El candidato de nuestro partido se escogerá no por amiguismo, sino por la necesidad que tiene el partido de colocar al frente de la Alcaldía a una persona inteligente, solidaria y con capacidad, que conoce a profundidad los grandes problemas que impiden el avance de SDN”, subrayó.

Dijo que Pavón tiene un plan real para ejecutarlo una vez llegue al Ayuntamiento municipal, que pondrá a esta institución a la vanguardia con la juventud en primer orden.

Por Francis Pérez