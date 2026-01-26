Marranzini destaca la Carretera del Ámbar como eje de integración turística región Norte

Madrid, España.- El empresario y director del proyecto Punta Bergantín, Andrés Marranzini Grullón, afirmó que la Carretera del Ámbar representa el eslabón clave para convertir a la región Norte de la República Dominicana en un destino turístico integrado, al conectar de manera estratégica a Santiago como polo de negocios con Puerto Plata y su oferta de playa, reduciendo el tiempo de desplazamiento a unos 30 minutos.

Las declaraciones del también presidente de la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (Adeti), fueron ofrecidas durante un encuentro con la prensa dominicana en Madrid, en el marco de FITUR 2026.

Marranzini explicó que la carretera constituye la herramienta que permitirá la regionalización del turismo en el Norte, con una visión de desarrollo articulado entre negocios, ocio y playa.

“Santiago es precisamente el primer paso. El segundo es complementarlo con la actividad que acompaña la visita de negocio, que es la de ocio de playa. Yo quisiera que fuera ese destino de playa al que llega quien viene a hacer negocios en Santiago y termina en Bergantín”, expresó.

El director de Punta Bergantín manifestó su optimismo ante el avance del proyecto, al indicar que existe la expectativa de que la construcción inicie este mismo año, bajo la coordinación del Ministerio de Obras Públicas y las autoridades responsables del proceso.

“Estamos contentísimos de que se haya encontrado un camino para sacar adelante el proyecto, y entendemos que ese es el espíritu de quienes dirigen este proceso”, señaló.

Marranzini resaltó que el impacto de la Carretera del Ámbar será transformador, al permitir una conexión rápida entre dos de los principales centros urbanos y turísticos del país, lo que potenciará significativamente la demanda turística de la región.

“No se imaginan lo que significará conectar Santiago con Puerto Plata en un tiempo tan corto. Santiago recibe 16 vuelos diarios desde la costa este de los Estados Unidos, con una ocupación muy alta. Ese es un número interesantísimo”, apuntó.

Indicó que, a partir del momento en que el viajero de negocios desarrolle un apetito turístico por la playa, el crecimiento de la región será exponencial, replicando modelos de éxito como el del aeropuerto de Punta Cana, cuyo desarrollo ha estado sustentado directamente en el turismo.

“Esto va a provocar una nueva fuente de ingresos para la región, sustentada en el turismo, que al final es una política pública de derrama de beneficios hacia las comunidades que impacta”, afirmó.