INFOTEP gradúa participantes primer Diplomado Distintivo del Puerto de Cruceros de Cabo Rojo

Cabo Rojo, Pedernales. -El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), en coordinación con la Fundación Genera ITM, graduó a 63 participantes del primer Diplomado Distintivo del Puerto de Cruceros en Cabo Rojo, una iniciativa pionera orientada a preparar talento humano local en competencias técnicas, operativas y de servicio vinculadas a la industria portuaria y turística.

Con esta graduación, ambas instituciones, conjuntamente con el apoyo de Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA), ITEM Group y Port Cabo Rojo, consolidan una estrategia de formación técnico profesional orientada a fortalecer el desarrollo económico y turístico de la provincia Pedernales, mediante la articulación de alianzas entre el sector público, el sector privado y los actores vinculados a la operación portuaria.

El acto de graduación estuvo encabezado por el director de Formación Profesional del INFOTEP, Luis Beltré, en representación del director general, Rafael Santos Badía, Lludy Terrero, directora de la Fundación Genera ITM y contó con la presencia de la gobernadora de la provincia Pedernales, Edirda De Óleo, además de autoridades locales, representantes del sector empresarial y miembros de la comunidad.

Beltré destacó que, a partir del año 2023, la Dirección Regional Sur del INFOTEP ha fortalecido de manera significativa los procesos formativos mediante alianzas estratégicas con las empresas y los servicios operativos de Port Cabo Rojo, ITM Groups y la Fundación Genera ITM.

“Venimos desarrollando acciones formativas directamente vinculadas a los sectores portuario, turístico, de servicios y de seguridad operativa, en coherencia con el crecimiento y la transformación económica de esta importante región”, expresó Beltré.

De su lado, Lludy Terrero, informó que desde la implementación del programa en la provincia Pedernales, han logrado capacitar junto al INFOTEP a 2,747 personas, a través de 129 acciones formativas.

Indicó además que, durante el año 2024, 384 personas accedieron a empleos temporales vinculados a la operación portuaria, de las cuales 156 cuentan actualmente con empleos fijos en el Port Cabo Rojo.

“Agradecemos de manera especial al INFOTEP por su respaldo permanente en los procesos de formación, y a UCATEBA Pedernales por abrir sus instalaciones y sumar su apoyo académico a este diplomado”, subrayó Terrero.

El acto de graduación se llevó a cabo en la instalación Baby Beach, un espacio recreativo ubicado dentro del Puerto de Cabo Rojo, concebido como área de bienvenida y recreación para los cruceristas que arriban a la provincia Pedernales, y que forma parte del entorno operativo y turístico del puerto.

Sobre el Diplomado Distintivo del Puerto de Cruceros

El Diplomado Distintivo del Puerto de Cruceros es una formación especializada diseñada para preparar talento humano local en las competencias clave que demanda la industria de cruceros, con énfasis en la calidad del servicio, la hospitalidad, la seguridad y la sostenibilidad.

El programa es desarrollado por el INFOTEP en coordinación con aliados estratégicos del sector portuario y turístico, e incluye contenidos como servicio al cliente y atención al crucerista, comunicación efectiva, cultura y destino, nociones de inglés aplicado al turismo, prevención de riesgos, seguridad operativa y buenas prácticas en entornos portuarios.

Su implementación en Cabo Rojo busca garantizar que la comunidad de Pedernales cuente con personal capacitado para integrarse de manera directa y competitiva a la cadena de valor del turismo de cruceros.