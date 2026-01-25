Coronan al Rey Momo y a la Reina del Carnaval vegano 2026

La Vega.-En un ambiente cargado de color, alegría y tradición, fue celebrada la coronación oficial del Rey Momo 2026 y de la Reina del Carnaval Vegano 2026, uno de los actos más esperados de las festividades carnavalescas de La Vega, donde brillo la tradición y la elegancia.

El título de Reina del Carnaval Vegano 2026, fue otorgado a la joven Kiara Ortiz, quien recibió la corona en medio de aplausos y muestras de entusiasmo del público, destacándose por su carisma, elegancia y representación del espíritu festivo de esta emblemática celebración cultural.

De igual manera, fue coronado como Rey Momo 2026, el reconocido vegano Ramón Stalin Salcedo (Chanina), figura ampliamente valorada por su entrega, trayectoria y aportes al fortalecimiento y proyección del Carnaval Vegano, considerado uno de los más importantes y tradicionales del país.

El evento fue organizado por el Comité Organizador del Carnaval Vegano (COCAVE), entidad responsable de preservar y promover las tradiciones culturales que identifican a La Vega como la capital del carnaval dominicano.

Con esta coronación, queda oficialmente inaugurado el calendario de actividades del Carnaval Vegano 2026, reafirmando su compromiso con la cultura, la identidad y la alegría que caracterizan a esta histórica manifestación del folclore nacional.

De ocho candidatas, un mismo escenario y un solo sueño, ser coronada la Reina del carnaval más importante del pais, resultado 5 finalistas del Reinado del Carnaval Vegano 2026. Ellas fueron Clarilex García – Altos de Hatico, Naomi Alcántara – Parque Hostos, Lorena Veras – Villa Rosa, Kiara Ortiz – Centro de la Ciudad y Hillary Rosario – La Primavera, de entre las cuales resultó electa Kiara Ortiz,

La conducción del evento magistralmente estuvo conducido de mano de Steff Saldivar y Oliver Peña, presentadores oficiales del Carnaval Vegano 2026, donde el artista Chimbala, puso a gozar a todo el mundo esa noche. Las autoridades municipales y provinciales se unieron a la celebración.

Por Luis Ramón López