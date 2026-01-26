Toros se imponen al Escogido y acortan la serie 2-1

Santo Domingo. — Una base por bolas a Eric Filia con las bases llenas remolcó a Sergio Alcántara con la carrera que rompió el empate y selló la victoria 3-2 de los Toros del Este sobre los Leones del Escogido, este domingo, en el tercer juego de la Serie Final 72 de la LIDOM, disputado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los Toros remontaron en la novena entrada. Con el marcador 2-1 en contra y un out, Rudy Martin Jr. conectó un doble de línea al jardín derecho que impulsó a Ismael Alcántara para empatar el encuentro. Luego, con las bases congestionadas, Filia recibió boleto, forzando la anotación de Sergio Alcántara con la carrera de la ventaja.

Con el triunfo, los Toros ganaron su primer partido de la serie y la colocaron 2-1 todavía a favor de los Leones. La final se traslada este lunes a La Romana para el cuarto juego.

El cubano Odrisamer Despaigne lanzó 5.2 entradas, permitió cinco hits y dos carreras limpias, otorgó una base por bolas y ponchó a siete de 23 bateadores. El mocano JC Mejía (G, 1-1) trabajó la octava entrada con dos ponches ante tres rivales, mientras que Joe Corbett (S, 1) se acreditó el salvamento con dos ponches en la novena.

El mexicano Luis Fernando Miranda abrió y lanzó cuatro episodios de dos hits y una carrera limpia, con un boleto y tres ponches, incluyendo un jonrón permitido. Stephen Nogosek (P, 0-1) sacó dos outs en el noveno, pero permitió dos hits y dos carreras limpias, con tres boletos y dos ponches.

Por los Toros, Sergio Alcántara bateó de 5-2 con una anotada; Rudy Martin Jr. de 5-1, con doble y una empujada; Brayan de la Cruz de 2-1, con jonrón, una anotada, una remolcada y tres boletos; Yairo Muñoz de 5-1 y Eddie Rosario de 3-1 con base por bolas.

Por los Leones, Henry Rodríguez se fue de 4-1; Erik González de 4-1 con dos ponches; Junior Lake de 3-0, con una anotada, una remolcada y tres ponches; Raimel Tapia de 4-1, con anotada, remolcada y dos ponches; y Jonathan Guzmán de 3-1.

La Serie Final regresa a La Romana este lunes para el cuarto juego, programado para las 5:00 de la tarde. La cobertura comenzará con el programa previo de los Toros del Este por radio y televisión, a través de Teleantillas Canal 2 y La Voz de las Fuerzas Armadas 106.9 FM.

La serie, pactada al mejor de siete, definirá al representante dominicano para la Serie del Caribe, que se celebrará en Jalisco, México. El torneo 2025-26 de la LIDOM está dedicado al inmortal del Salón de la Fama Juan Marichal y cuenta con el patrocinio de Banreservas.