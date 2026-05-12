Hazoury reitera verdadero reto del turismo es mantener crecimiento con orden y reglas claras

Cap Cana Ciudad Destino, La Altagracia. – El presidente del Consejo de Administración de Cap Cana, Fernando Hazoury destacó que el turismo, junto al desarrollo de macroproyectos turísticos-inmobiliarios, continúa siendo uno de los principales motores de la economía nacional, por su gran impacto transversal en la generación de empleos, divisas y dinamización de múltiples sectores productivos como la agricultura, la industria, el transporte y los servicios.

“El turismo dominicano no es una promesa, es una realidad inequívoca. Es una industria que ha demostrado, durante décadas, su capacidad de resistir, adaptarse y seguir creciendo, incluso en escenarios adversos”, dijo Hazoury en un comunicado de prensa.

En ese contexto, agregó que el crecimiento sostenido de la región Este del país, es un ejemplo tangible de lo que se puede lograr cuando existe una visión compartida entre el sector privado, el Estado y las distintas industrias.

Señaló que esta zona ha experimentado una transformación sin precedentes, consolidándose como uno de los principales polos turísticos del Caribe, con una expansión sostenida en infraestructuras, conectividad, desarrollo inmobiliario y generación de empleos, pero que sin embargo su crecimiento también impone un desafío ineludible: avanzar hacia mayores niveles de planificación y ordenamiento territorial que garanticen su sostenibilidad en el tiempo.

Expresó que “El desarrollo no puede limitarse a crecer; debe hacerse con orden, bajo una visión clara y con reglas que se respeten”, y subrayó que el siguiente paso para la región Este es un trabajo más articulado entre los sectores, orientado a consolidar un modelo de desarrollo estructurado, similar al de los grandes destinos como el destino Cap Cana, y otros que han evolucionado organizadamente bajo planes maestros.

“La experiencia ha demostrado que cuando hay coordinación, planificación y compromiso conjunto, los resultados no solo son visibles, sino sostenibles. Cap Cana por ejemplo, es un destino que nació conceptualizado sobre un master plan desde el dia cero, planificada, organizada en etapas de desarrollo, con inversiones cien por ciento privadas y un modelo en el que se desarrollaron primero las infraestructuras de servicios y amenidades, y posteriormente los desarrollos de productos a ser vendidos” agregó.

Recordó que “desde el inicio, hace más de dos décadas, la visión nuestra siempre fue ver a la República Dominicana con un turismo no solo de sol y playa, sino un turismo diversificado, y por eso el concepto de Cap Cana fue analizado y creado para los diversos tipos de turismo que hoy por hoy en ella se realizan, tales como turismo inmobiliario (residencial), hotelero, deportivo, gastronómico, turismo náutico, ecoturismo, de negocios MICE, de bienestar, entre otros”.

“Todo esto y dos grandes parques de diversiones temáticos existen ya dentro Cap Cana, y aspiramos a en un futuro cercano iniciar con otros tipos de turismo como el de salud, cultural y algunos otros que hemos proyectado. Somos una comunidad donde se puede vivir, trabajar, disfrutar, descansar y hacer turismo”, enfatizó.

Reiteró que para cumplir con todas las expectativas relacionadas a este macroproyecto, su sólida infraestructura de servicios cuenta con acueducto de aguas potables, telecomunicaciones y energía propia que son distribuidos de manera soterrada por más de 130 kilómetros de vías; así mismo una planta de tratamiento aeróbica de aguas residuales.

“Todos estos servicios e infraestructura son de inversión puramente privada de parte del desarrollador Cap Cana, y aunque tenemos estas, que en general, van más adelantadas que nuestro desarrollo de productos a ser vendidos, en estos momentos se están haciendo unas cuantiosas inversiones en modernizar y agrandar las vías más importantes de la Ciudad Destino, para así hacerlas más cómodas a nuestros usuarios y en el crecimiento de todos los servicios, proyectando que ya en poco tiempo multipliquemos nuestra producción de energía limpia (solar) a una escala muy amplia, con la mirada puesta en el crecimiento a futuro (a varias décadas)”, dijo.

Asimismo, Hazoury hizo énfasis en la necesidad de preservar un clima de estabilidad y confianza que permita continuar atrayendo inversión extranjera y fortaleciendo el posicionamiento del país como destino competitivo a nivel internacional, destacando el papel de los grandes desarrollos turísticos (macroproyectos).

“Por ejemplo, en Cap Cana tenemos en la actualidad, más de 9,000 habitaciones en operación entre inmobiliarias y hoteleras, y se proyecta que serán más de 15 mil en los próximos 36 meses, superando de esta forma a las existentes en la actualidad en hermosos destinos que iniciaron el turismo aproximadamente hace 50 años, como por ejemplo la Provincia de Samaná y Bayahíbe, entre otros. Y todo esto se traduce en muchas otras bondades, entre ellas, un derrame económico directo e indirecto en los demás sectores industriales del país.

En esa misma línea, resaltó la resiliencia del sector turístico dominicano, particularmente en los últimos seis años, período en el que el país ha enfrentado contextos globales complejos, desde crisis sanitarias hasta presiones económicas internacionales, logrando no solo recuperarse, sino salir fortalecido. “Como siempre sostengo, el turismo es nuestro petróleo. Por eso, en un momento como el actual, es fundamental actuar con prudencia, coherencia y visión de largo plazo, priorizando siempre el interés del país”, expresó.

El empresario valoró el trabajo conjunto que históricamente han desarrollado el Estado y el sector privado, señalando que esta sinergia ha sido determinante para consolidar al país como uno de los destinos turísticos más competitivos de la región.

Frente al actual escenario internacional, marcado por incertidumbre económica, presiones inflacionarias y cambios en los mercados globales, Hazoury reiteró la importancia de mantener un enfoque unificado: “Hoy más que nunca, el país necesita cohesión. Todos los sectores debemos de trabajar alineados, con responsabilidad y sentido de propósito, entendiendo que el turismo no es un sector aislado, sino una estructura que sostiene gran parte de nuestra economía”, indicó.