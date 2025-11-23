El Economista Youtuber proyecta a RD como referente regional en inversión turística sostenible

Medellín, Colombia.- En el marco de Expohost 2025 Medellín, uno de los encuentros más influyentes de turismo y hospitalidad en América Latina, la conferencia del economista dominicano Gabriel González Florentino, conocido como El Economista Youtuber, reunió a inversionistas, desarrolladores, educadores financieros y actores clave del ecosistema latinoamericano.

Allí, González Florentino presentó su visión Rentas 3.0, modelo que propone una nueva forma de invertir en turismo con propósito, sostenibilidad y alta rentabilidad. La propuesta despertó interés entre asistentes de varios países por oportunidades emergentes en el corredor turístico de Miches–Nisibón–Punta Cana.

“Latinoamérica está viviendo una transformación en cómo viaja, cómo invierte y cómo construye experiencias. Creamos Kaia Glamping para que República Dominicana no solo forme parte de este cambio, sino que lo lidere”, afirmó.

El nuevo proyecto que está desarrollando bajo este concepto es Kaia Glamping, ubicado en Nisibón, una zona de creciente desarrollo turístico entre Miches y Punta Cana. Diseñado bajo el concepto de lujo consciente, contará con unidades basadas en contenedores marítimos, ofreciendo una experiencia inmersiva en la naturaleza con altos estándares de confort y rentabilidad para inversionistas.

“Mi misión es demostrar que podemos crear proyectos turísticos que beneficien al inversionista, al visitante y a las comunidades locales del país. República Dominicana tiene todo para convertirse en un referente del turismo regenerativo en la región”, añadió.

Su presencia en Medellín forma parte del trabajo que El Economista Youtuber viene realizando junto a la Asociación Dominicana de Rentas Cortas (ADORECO) en favor de la profesionalización del sector y la promoción de modelos de inversión turística responsable.

Esto se suma a su participación como aliado estratégico en el Primer Foro Internacional de Rentas Cortas – Conexión Wave Fest 2025, celebrado en Punta Cana, que reunió a líderes de España y Latinoamérica.

República Dominicana sigue rompiendo récords en llegada de turistas, con una proyección de 11.7 millones para el cierre de 2025, según David Collado, Ministro de Turismo. Este contexto —afirma González Florentino— consolida su liderazgo como destino del Caribe y abre la puerta a proyectos turísticos sostenibles y nuevas oportunidades de inversión con propósito.

Sobre Kaia Glamping

Kaia Glamping es un proyecto turístico en desarrollo, ubicado en la zona de Nisibón y diseñado bajo una visión de hospitalidad responsable y experiencias de lujo consciente. Su concepto incorpora arquitectura modular basada en contenedores marítimos, una tendencia global que combina innovación, eficiencia y bajo impacto ambiental.

Los avances oficiales del proyecto antes de su presentación pública están disponibles en la página kaiaglamping.com

Sobre Gabriel González Florentino

Economista, creador de contenido y conferencista internacional con más de 600,000 seguidores en redes sociales. Divulgador de educación financiera, inversiones y turismo sostenible. Ha impartido conferencias en República Dominicana, España, México, Argentina y Colombia, promoviendo modelos de inversión con propósito y nuevos enfoques de desarrollo turístico alineado con su filosofía de “crear capital en la era digital”.