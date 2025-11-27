David Collado informa República Dominicana ya superó los 10 millones de visitantes

Santo Domingo.– El ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, informó a través de su cuenta en la red social X que el país alcanzó 10,111,000 visitantes, una cifra histórica que consolida al turismo como uno de los motores fundamentales del desarrollo nacional.

Collado destacó que la meta de superar los diez millones de turistas, que hace apenas cinco años parecía un sueño, es hoy una realidad alcanzada en tiempo récord.

Recordó que el país logró este objetivo por primera vez al cierre de 2023, y que en esta ocasión se supera nuevamente a más de un mes del cierre de 2025, reflejando la fortaleza y crecimiento sostenido del sector.

“Este éxito se siente en cada rincón del país”, expresó el ministro, subrayando el impacto positivo en la generación de empleo, la estabilidad macroeconómica, la producción local, y la atracción de nuevas inversiones.

“Por más de 800 mil empleados del turismo, la agricultura, la industria de alimentos, muebles, químicos, y otros sectores, y que impacta todas las zonas del país: Constanza, La Vega, Hato Mayor, San Juan, y todas las provincias. Los pequeños empresarios del transporte, el comercio y los restaurantes, también lo sienten cada día”.

Collado resaltó también la importancia del turismo para el futuro financiero de los dominicanos, señalando que más de 3 millones de ciudadanos invierten sus ahorros a través de las AFP en proyectos vinculados al sector.

Dijo que, gracias al flujo de visitantes, el país generó US$16,781 millones en Producto Interno Bruto (PIB), recursos “que se traducen en ganancias directas para empresarios y pequeños emprendedores como los vendedores de playa, los taxistas, guías turísticos, ganaderos, pequeños agricultores”.

Asimismo, señaló que la llegada de más de diez millones de turistas generó ingresos brutos por US$10,000 millones en divisas, lo que contribuyó a la estabilidad de los precios.

El ministro informó además que el turismo aportó RD$73,600 millones en ingresos al Gobierno, fondos que permiten financiar servicios esenciales como la educación infantil, la salud pública y el desarrollo de infraestructura.

“Muchas razones para celebrar”, concluyó Collado, dando la bienvenida a los 10 millones de visitantes que escogieron al país como destino.