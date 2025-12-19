Arajet anuncia vuelo directo Punta Cana-Rosario con tres frecuencias semanales

Santo Domingo.- Arajet, la aerolínea líder dominicana, anunció hoy el lanzamiento de su nueva ruta directa entre Punta Cana (PUJ), República Dominicana y la ciudad de Rosario (ROS), Argentina, ruta que iniciará operaciones el 16 de junio de 2026 con tres frecuencias semanales.

Con este anuncio, Rosario se convierte en la tercera ciudad argentina donde Arajet establece vuelos directos, ampliando la conectividad aérea del país suramericano y enriqueciendo la red de más de 28 destinos y 15 países que hoy tiene la aerolínea.

“Desde Rosario, los pasajeros podrán conectar con más de 13 destinos de nuestra amplia red, incluyendo Miami, Orlando, Nueva York, Lima, Cancún, Kingston, entre otros.”, estableció Mercedes Martínez, vicepresidente de Alianzas Corporativas de la aerolínea.

Por su parte, Alejandra Mattheus, secretaria de Deporte y Turismo de la ciudad de Rosario, estableció que “Con este anuncio, Rosario suma conectividad internacional eficiente y accesible. Estamos acercando a los rosarinos al corazón de las américas, pero también estamos abriendo nuestra ciudad para que vengan a conocernos y a disfrutar de los encantos del Paraná”

Al referirse a la oferta de lanzamiento, Martínez compartió que “Seguimos cumpliendo nuestra promesa de tarifas competitivas, puntualidad y una experiencia simple y cercana, por eso, para celebrar este nuevo destino, lanzamos una promoción de hasta 25% de descuento en la tarifa base, utilizando el código “Vamos ROS”.

El período de compra de la oferta es del 18 al 26 de diciembre de 2025 y los boletos adquiridos podrán ser del 16 de junio de 2026 al 21 de marzo de 2027.

Con esta apertura, Arajet continúa fortaleciendo su mapa de rutas en el Cono Sur y consolidando a la República Dominicana como una puerta clave para conectar de manera ágil a las Américas desde sus hubs en Punta Cana y Santo Domingo.