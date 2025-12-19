UIT y Cisco felicitan a los CTC por programa formativo dirigido a internas de cárceles Rafey y Licey

Santo Domingo. – La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Cisco Networking Academy expresaron su reconocimiento a los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) por el programa de formación tecnológica que desarrolla en favor de internas de los Centros Correccionales Rafey Mujeres y Licey al Medio, en la provincia de Santiago.

A través de una comunicación dirigida a las autoridades de los CTC, Robyn Fysh, en representación de la UIT, valoró el impacto del programa y destacó que esta iniciativa trasciende el acto formativo, al contribuir de manera directa a la reintegración social y económica de las personas privadas de libertad.

“Este es un trabajo magnífico y tendrá un impacto mucho más allá de esta última ceremonia. Esperamos que los privados de libertad encuentren la manera de iniciar su reintegración, particularmente en el ámbito financiero, una vez que salgan en libertad, lo que contribuirá significativamente a fortalecer su confianza, autoestima y a reducir la reincidencia”, expresó Fysh.

El programa impulsado por los CTC tiene como objetivo principal dotar a las internas de habilidades tecnológicas básicas e intermedias, ampliando sus oportunidades de inserción laboral y promoviendo una reintegración social más efectiva, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad.

En ese mismo sentido, Rebeca De La Vega, representante de Cisco Networking Academy, resaltó el valor del esfuerzo conjunto y el compromiso humano detrás de este tipo de iniciativas.

“Le agradezco mucho esta comunicación que nos ponen de manifiesto cómo el esfuerzo conjunto por lograr que las habilidades digitales beneficien a todas las personas, sin importar su contexto, situación económica o lugar de origen. Para nosotros es motivo de gran satisfacción poder contribuir a este propósito”.

De La Vega también reconoció la labor de quienes hacen posible que estos programas lleguen a personas privadas de libertad.

“Quisiera también reconocer y felicitar a todas las personas que han hecho posible que estos cursos lleguen a quien se encuentran privadas de la libertad. Este tipo de iniciativas exige más que plataformas y acuerdos; requiere la voluntad, dedicación y compromiso de quienes trabajan por mejorar la vida de otras personas de manera tangible. ”, afirmó De La Vega.

La UIT y Cisco Networking Academy coincidieron en destacar el rol de los CTC como una plataforma clave para cerrar la brecha digital, promover la inclusión y generar oportunidades reales de desarrollo personal y profesional, incluso en contextos de privación de libertad.