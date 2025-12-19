ADOCINE celebra 11.ª edición de Premios La Silla (Lista completa de ganadores)

La Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (ADOCINE) celebró este 18 de diciembre la 11.ª edición de los Premios La Silla, reconociendo a lo más destacado del cine nacional en una gala que combinó emoción, orgullo e identidad

La ceremonia transmitida por Radio Televisión Dominicana (RTVD), fue presentada por primera vez como un especial audiovisual postproducido con técnicas cinematográficas, marcando un hito en la historia del galardón y ofreciendo al público una experiencia visual al nivel de los grandes premios internacionales.

La gran ganadora de la noche fue “La Bachata de Biónico”, que se alzó con múltiples estatuillas, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor Protagónico y Mejor Actor de Reparto, además de reconocimientos en categorías técnicas como Edición, Guion, Fotografía y Musicalización. Su éxito fue una muestra del alto nivel artístico y narrativo que ha alcanzado el cine dominicano.

Otras películas que destacaron en esta edición fueron “La Grande”, con premios para Lumy Lizardo como Mejor Actriz Protagónica, además de reconocimientos en Dirección de Casting y Vestuario; “Sugar Island”, con premios a Mejor Actriz de Reparto y Maquillaje y Peluquería; y “Aire, Solo Respira”, que obtuvo tres premios en Dirección de Arte, Efectos Especiales y Visuales.

“Capitán Avispa” fue reconocida por su Mejor Canción Original, interpretada por Juan Luis Guerra, y como Mejor Diseño de Sonido. También fueron premiadas obras como “Por Eso Vengo al Río”, Mejor Documental; “Camina Ven”, Mejor Cortometraje; y “Olivia y las Nubes”, Mejor Animación.

Durante su intervención, el presidente de ADOCINE, Danilo Reynoso, ofreció un discurso cargado de honestidad, entusiasmo y compromiso con el sector, resaltando que 2025 cerrará como el año de mayor consumo de cine dominicano desde 2020.

Subrayó que el sector audiovisual ha sabido resistir, adaptarse y mantenerse firme incluso en medio de una desaceleración económica nacional. Asimismo, explicó el impacto concreto de la Ley de Cine en la economía del país, destacando que en 2024 la industria generó más de 1,200 millones de pesos en ITBIS e Impuestos sobre la Renta, 1,000 millones en boletería, otros 1,000 millones en transporte, y cerca de 1,500 millones en hotelería, alimentación y servicios relacionados.

Reynoso enfatizó que el cine dominicano es una industria formal, fiscalizada y con proyección internacional. “No es un gasto: es una inversión que genera identidad, empleo y cultura”, afirmó.

Cerró su discurso con una reflexión que resonó entre los presentes: “El cine dominicano trasciende, el cine dominicano persiste; y en momentos de incredulidad e indignación, el cine dominicano sigue siendo una industria de buenas noticias”.

La ceremonia, conducida por Tita Hasbún, Ico Abreu y talentos de RTVD, rindió homenaje a los expresidentes de ADOCINE, Iván Reynoso y Hans García, por su defensa firme de la Ley de Cine. El evento contó con el respaldo de DGCINE, RTVD, LaMuviRD+, Sambil, Estudios Quita Sueño, la Alcaldía del Distrito Nacional, Ron Siboney, 3D HUB, CineDominicano.com y Cinéate.

Listado oficial de los ganadores de la 11.ª edición de los Premios La Silla

Mejor Producción Cinematográfica: La bachata de Biónico

Mejor Actor Protagónico: Manuel Raposo – La bachata de Biónico

– La bachata de Biónico Mejor Actor de Reparto: El Napo – La bachata de Biónico

– La bachata de Biónico Mejor Actriz Protagónica: Lumy Lizardo – La Grande

– La Grande Mejor Actriz de Reparto: Ruth Emeterio – Sugar Island

– Sugar Island Mejor Animación: Olivia & Las Nubes

Mejor Comedia: La Tercera Edad

Mejor Documental: Por Eso Vengo al Río

Mejor Cortometraje: Camina Ven

Mejor Canción Original: “Mi Amor” – Juan Luis Guerra – Capitán Avispa

– Capitán Avispa Mejor Dirección de Arte y/o Diseño de Producción: Cristóbal Valecillos – Aire, solo respira

– Aire, solo respira Mejor Dirección de Casting: Mario Núñez – La Grande

– La Grande Mejor Director: Yoel Morales – La bachata de Biónico

– La bachata de Biónico Mejor Dirección de Fotografía: Alexander Viola – La bachata de Biónico

– La bachata de Biónico Mejor Diseño de Sonido: Alain Muñiz / Geu Florentino Gómez – Capitán Avispa

– Capitán Avispa Mejor Edición: Yoel Morales, Patricia Pepén – La bachata de Biónico

– La bachata de Biónico Mejor Guion: Cristian Mojica, Yoel Morales – La bachata de Biónico

– La bachata de Biónico Mejor Maquillaje y/o Peluquería: Odette Pedie – Sugar Island

– Sugar Island Mejor Musicalización: Mediopicky, Wander Reynoso – La bachata de Biónico

– La bachata de Biónico Mejor Vestuario: Leandra Faña – La Grande

– La Grande Mejores Efectos Especiales: Peluca FX – Aire, solo respira

– Aire, solo respira Mejores Efectos Visuales: Contrasentido PC / Morgana Studios – Aire, solo respira

– Aire, solo respira Mejor Tráiler (Voto Popular): Rock del Caribe: Primera Etapa – Coradin Productions