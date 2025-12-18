Pelegrín Castillo es electo vicepresidente político de la UPLA para el período 2026-2028

Santo Domingo. — En el marco de su reciente asamblea plenaria celebrada en esta capital, la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) anunció la elección de su nueva directiva para el período 2026-2028, destacando la designación del Lic. Pelegrín Castillo Semán como vicepresidente político del organismo.

Castillo Semán, actual presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), se integra a la cúpula de esta organización internacional, que representa la filial regional de la Internacional Demócrata Unión (IDU), la red global de partidos de centro-derecha y conservadores más importantes del mundo.

La nueva estructura de la UPLA, definida durante las sesiones de trabajo realizadas entre el 1 y el 3 de diciembre, estará presidida por el senador chileno Francisco Chahuán (del partido Renovación Nacional). La vicepresidencia política contará con una representación de alto nivel compuesta por:

• Keiko Fujimori (Fuerza Popular, Perú).

• Hernán Cadavid (Centro Democrático, Colombia).

• Orlando Gutiérrez-Boronat (Asamblea de la Resistencia Cubana y Directorio Democrático Cubano).

• Pelegrín Castillo Semán (Fuerza Nacional Progresista, República Dominicana).

Por su parte, el exdiputado argentino Julián Obiglio (Partido PRO), quien ejerció la presidencia durante los últimos cuatro años, asumirá la Vicepresidencia Ejecutiva, garantizando la continuidad de los proyectos estratégicos de la organización.

La UPLA, fundada en 1992, es un referente en la defensa de los valores democráticos, la libertad y el pensamiento conservador en el continente. Actualmente, agrupa a 32 partidos políticos de 17 países, colaborando estrechamente con centros de pensamiento y fundaciones internacionales para promover políticas públicas basadas en el desarrollo y el Estado de Derecho.

En la República Dominicana, la presencia de la UPLA se consolida a través de sus partidos miembros: el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y la Fuerza Nacional Progresista (FNP). Asimismo, durante esta plenaria, se aprobó la admisión del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) bajo la categoría de miembro observador.

Con esta elección, la República Dominicana reafirma su peso político en los organismos multilaterales de partidos, fortaleciendo los lazos de cooperación con las fuerzas democráticas de toda Iberoamérica.

Sobre la UPLA

La Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) es una organización internacional que reúne a partidos políticos de tendencia centro-derecha, liberal y conservadora de América Latina. Como brazo regional de la IDU, trabaja en la promoción de la democracia, los derechos humanos y el libre mercado en la región.