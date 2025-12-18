INACIF confirma estado de salud del exsenador Rafael Calderón; tribunal valida licencia médica

Santo Domingo, RD. – El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional confirmó este día la validación de la licencia médica otorgada al exsenador de Azua, Rafael Calderón, tras recibir el informe correspondiente del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

La magistrada Altagracia Ramírez, jueza titular del tribunal, informó que el médico legista designado por la corte corroboró el contenido y las recomendaciones emitidas originalmente por el urólogo-oncólogo de cabecera del exlegislador.

«Ha sido corroborado su contenido con las informaciones suministradas por el médico legista designado por el tribunal», declaró la magistrada Ramírez, tras el proceso de verificación de los documentos clínicos.

Antecedentes del estado de salud

De acuerdo con las declaraciones de su defensa técnica, el exsenador Calderón permaneció varios días ingresado en una unidad de cuidados intensivos tras haber contraído una bacteria, complicación que agravó su cuadro clínico preexistente.

Esta situación de salud motivó la emisión de una licencia médica por un periodo de 30 días, tiempo necesario para su recuperación y estabilización.

Aunque en audiencias previas la magistrada había externado observaciones sobre la extensión del reposo, el peritaje médico legal del INACIF ha ratificado que el imputado no se encuentra en condiciones físicas para comparecer ante el tribunal de manera inmediata.

Impacto en el calendario judicial

Debido a la ausencia justificada de Calderón, quien figura entre los señalados por el Ministerio Público en el expediente denominado Operación Calamar, las audiencias programadas para la pasada semana no pudieron desarrollarse, quedando a la espera de que el imputado cumpla con el periodo de recuperación establecido por los especialistas.

El proceso judicial continuará su curso una vez concluya el plazo de la licencia médica, garantizando así el derecho a la salud y el debido proceso del encartado.