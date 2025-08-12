José del Castillo Saviñón renuncia al PLD tras casi dos décadas de militancia

Santo Domingo.– El exsenador por Barahona y exministro de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, oficializó su salida del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), poniendo fin a una trayectoria de casi veinte años dentro de esa organización política.

La renuncia fue comunicada mediante una carta publicada en sus redes sociales, fechada el 11 de agosto de 2024 y dirigida al expresidente Danilo Medina y al dirigente Johnny Pujols.

En el documento, Del Castillo expresa su agradecimiento al PLD por haberle brindado una plataforma de formación y crecimiento político, desde la cual pudo servir a la provincia Barahona, la región suroeste y al país.

“Me despido con sentimientos encontrados, pero, sobre todo, con un profundo agradecimiento”, escribió el exsenador, quien aseguró que se marcha “en paz y agradecido”, evitando entrar en confrontaciones que, según sus palabras, “nada aportan”.

La salida de Del Castillo del PLD era un rumor persistente en los círculos políticos desde hace meses. En mayo de 2024, ya había renunciado al Comité Político del partido, alegando la necesidad de promover una renovación y reestructuración interna. Su exclusión de los trabajos del último congreso del PLD y su postura crítica frente a la dirección del partido tras las elecciones de 2024, reforzaron las especulaciones sobre su distanciamiento.

Durante ese proceso, Del Castillo se alineó con figuras como Carlos Amarante Baret, manifestando públicamente su desacuerdo con el rumbo que tomaba la organización.

Con esta renuncia, se confirma un nuevo capítulo en la carrera política de José del Castillo Saviñón, quien deja atrás una etapa marcada por cargos relevantes y una activa participación en la vida partidaria del PLD.