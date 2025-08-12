Fiquito Vázquez asegura PRD es un “fracaso” bajo la dirección de Miguel Vargas

Santo Domingo. – El presidente del Frente Electoral Peñagomista, Rafael (Fiquito) Vázquez, afirmó este lunes que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) es un “fracaso” bajo la dirección de Miguel Vargas Maldonado, debido a las malas decisiones asumidas por éste, especialmente la de no concretar una alianza con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en los pasados comicios.

Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Vázquez señaló que, desde el punto de vista del ejercicio del poder, el presidente Luis Abinader representa el peñagomismo, destacando su enfoque en programas sociales, capacitación de jóvenes y mujeres, y la búsqueda de independencia económica.

Ruptura con Miguel Vargas fue por no aceptar alianza con el PRM

Vázquez explicó que una de las razones de la ruptura con Miguel Vargas fue su negativa a pactar con el PRM, partido con el que según dijo el PRD compartía más afinidades ideológicas que con el PLD.

“No es que yo sea enemigo de Miguel Vargas, pero tenemos diferencias políticas. El amigo de ayer puede ser el adversario de hoy y nuevamente el amigo de mañana”, expresó.

Aseguró que la dirigencia nacional y líderes regionales, incluso religiosos, habían planteado la conveniencia de esa alianza, pero no fueron escuchados.

Miguel Vargas no le perdona a Luis Abinader haber sido presidente

Aseguró que Miguel Vargas no le perdona a Luis Abinader que haya sido presidente de la República, destacando que él no lo fue teniendo la coyuntura en el 2012 y que no tuvo la habilidad y destreza para lograrlo.

Vázquez señaló que los errores de Miguel Vargas no deben reflejarse en sentimentalismos ni en retaliaciones contra personas que no fueron culpables de esos desaciertos.

Consideró que lo correcto hubiese sido hacer una autoevaluación para tomar una decisión trascendental como lo era esa alianza, la cual, a su juicio, marcaba la diferencia entre que el PRD continuará como una opción democrática de poder o se convirtiera en lo que es hoy: solamente un recuerdo y un referente histórico en la República Dominicana.

Afirmó que Miguel Vargas no llegó a la presidencia por errores tácticos y por ser una persona que no escucha sugerencias ni opiniones contrarias, manteniendo una postura inflexible de “es por ahí y es por ahí”.

Destacó que incluso antes de ser presidente, Luis Abinader tenía un liderazgo mayor que el de Miguel Vargas.

Penosamente el PRD está disminuido

El dirigente peñagomista lamentó que el PRD esté “muy disminuido” y criticó que Miguel Vargas mezcle lo político con lo personal.

Vázquez sostuvo que Miguel Vargas no escucha opiniones contrarias, lo que ha llevado al debilitamiento del partido.

“Ese método y forma de hacer política ha provocado que el PRD, un instrumento democrático histórico, sea hoy prácticamente inexistente desde el punto de vista político”, sentenció.

Miguel Vargas: buen funcionario, mal político

Aunque reconoció que Miguel Vargas es “un gran gerente” y fue “buen funcionario”, consideró que como político ha cometido graves errores tácticos, especialmente al no manejar el partido de forma institucional y colegiada.

“Miguel es irracional en política, aunque es un gran gerente”, señaló, añadiendo que, si bien fue buen funcionario, fue un mal político por su falta de apertura al diálogo interno.

Origen del Frente Electoral Peñagomista

Finalmente, Vázquez explicó que el Frente Electoral Peñagomista nació como resultado de la ruptura con el PRD. Reiteró que nunca ha negociado su moral ni sus principios políticos y que no se juramentaron formalmente en el PRM para evitar malas interpretaciones.