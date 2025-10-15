JCE otorga plazo de 10 días a partidos para opinar sobre afiliaciones y desafiliaciones de miembros

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) otorgó un plazo de 10 días a los partidos políticos para que presenten sus observaciones sobre el procedimiento de afiliación y desafiliación de miembros, tras socializar este martes dos borradores de reglamentos en una audiencia pública. En dicha audiencia también se abordó el procedimiento para el reconocimiento de partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

Además, se conoció como punto 3 de la agenda una instancia relativa a la solicitud del Partido Socialista Cristiano (PSC), que solicita el cambio de nombre de la organización, de su logo y su emblema, petición notificada a la JCE mediante documentación suscrita por su presidenta, Soraya Aquino, acta de la asamblea extraordinaria realizada el 27 de abril de 2025.

La audiencia pública estuvo encabezada por el Pleno de la JCE, integrado por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, Rafael Armando Vallejo Santelises; y el secretario general Sonne Beltré.

Al concluir la audiencia pública con los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, el presidente de la JCE informó que el Pleno otorga a partir de este 14 de octubre de 2025 y hasta el viernes 24 de octubre de este mismo año, a las 4:00 de la tarde, un plazo común para que los delegados/as o representantes de las organizaciones políticas puedan hacer fundamentaciones o argumentaciones sobre los dos borradores en cuestión, todo esto vía la Secretaría General.

“De igual forma, del 27 de octubre al 31 de octubre a las 4:00 de la tarde, se otorga un plazo común para que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a través de sus delegados/as puedan tomar conocimiento de lo depositado en el plazo anterior vía Secretaría General”, agregó el presidente de la JCE.

Asimismo, Jáquez Liranzo expresó que, en relación con el punto 3 de la agenda, relativo a la solicitud que hiciera el Partido Socialista Cristiano de cambiar el nombre de la organización al de “Partido Solidario Dominicano” y su eslogan al de “Amor para la patria”, no habiendo objeción ni observación ni cuestionamiento por los cambios planteados, el Pleno tiene a bien aprobar los cambios solicitados y en ese sentido, la resolución motivada al respecto será entregada vía Secretaría.

Previo a las conclusiones de la audiencia pública, la directora de Partidos Políticos, Lenis García, ofreció los detalles de la petición del Partido Socialista Cristiano, cambios que fueron aprobados por el Pleno tras no haber objeción por parte de los representantes de las organizaciones políticas presentes en la audiencia pública.

García explicó que la asamblea realizada por el Partido Socialista Cristiano, hoy Partido Solidario Cristiano, fue debidamente acompañada con los técnicos de la JCE, de las direcciones de Inspectoría y de Partidos Políticos sobre la fiscalización de las asambleas, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Partidos Políticos.

Partidos manifiestan respaldo y confianza al proyecto de la nueva cédula

Algunos de los representantes de las organizaciones políticas que agotaron un turno para hacer sus observaciones sobre los borradores de los reglamentos que se socializaban, aprovecharon el espacio para reiterar su confianza en el Pleno, recordando el éxito de las pasadas elecciones y de otros procesos que se implementaron en el registro civil, agregando que confían plenamente en los trabajos de cara a la renovación de la nueva cédula, destacando la fortaleza y las innovaciones tecnológicas que integrará el nuevo documento, proyecto que recordaron fue socializado con todos los sectores de la sociedad.

Organizaciones políticas que agotaron un turno

Agotaron un turno con sus respectivas observaciones los representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el partido Fuerza del Pueblo (FP), Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Partido País Posible, Partido de Unidad Nacional (PUN), Partido Justicia Social, Partido Alianza País, Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD).

También, Partido Cívico Renovador, Partido Democrático Alternativo (MODA), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Alianza por la Democracia (APD), Partido Primero la Gente, Partido Opción Democrática, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Partido Frente Amplio (FA), Partido Popular Cristiano (PPC), Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Socialista Cristiano, Partido Demócrata Institucional (PDI), Partido Nacional Voluntad Ciudadana, Movimiento Político Águila y el Movimiento Cívico Cabrereño.