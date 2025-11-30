UNAPEC e IESPEC certifican 25 docentes en gestión electoral y el registro civil

Santo Domingo. — La Universidad APEC (UNAPEC) y el Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil (IESPEC), clausuraron el Diplomado en Diseño Curricular con la certificación de 25 docentes, marcando un avance significativo en la formación especializada de sectores estratégicos vinculados a la gestión electoral y el registro civil, claves para la estabilidad y el desarrollo del país.

La iniciativa impulsa la profesionalización del capital humano responsable de la gestión electoral y del registro civil, áreas cuyo fortalecimiento redunda en mayor eficiencia institucional, reducción de costos operativos y un clima económico más confiable para la inversión y el desarrollo.

El acto de clausura, que contó con la distinguida presencia del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, estuvo encabezado por el Lic. Milcíades Willmore, vicerrector de Estrategia, Investigación y Desarrollo de Unapec, y el Lic. Felipe Carvajal, rector del Iespec.

El programa, forma parte de una alianza institucional inédita que busca elevar los estándares de calidad de la formación especializada en estos campos, en un contexto donde la modernización de los procesos electorales y del Estado Civil se ha vuelto una prioridad nacional.

En sus palabras de introducción, el vicerrector de Estrategia, Investigación y Desarrollo de Unapec, Lic. Milcíades Willmore, señaló que la iniciativa responde a la necesidad nacional de contar con modelos curriculares actualizados, alineados con la sociedad del conocimiento, la digitalización y las metodologías educativas contemporáneas.

“Lo que vimos aquí fue excelencia y compromiso real. La participación del propio rector del Iespec entre los graduandos es un símbolo claro de liderazgo académico”, señaló.

Durante el acto, el Dr. Jesús Manuel Soriano, director de Educación Continua de Unapec, explicó que el diplomado se concibió desde una visión colaborativa entre ambas instituciones.

“Este programa es un diseño académico original, creado desde cero para responder específicamente a las necesidades del Iespec. No se trata de un diplomado más, sino de un modelo formativo práctico que permite a los docentes crear proyectos curriculares aplicables y pertinentes”, destacó.

Soriano subrayó que esta formación fortalece las misiones esenciales de Unapec, de aportar al desarrollo de la educación superior dominicana y de servir al país con programas de alto impacto social, especialmente en áreas donde la calidad de la formación incide directamente en la institucionalidad democrática.

El diplomado permitió que los 25 participantes elaboraran proyectos curriculares propios, acompañados por especialistas de la Dirección de Desarrollo Curricular de Unapec.

“Cada módulo cursado se traduce en mejores asignaturas, mejores planes de estudio y mejores experiencias formativas para nuestros estudiantes. La teoría y la práctica se integraron para garantizar resultados”, apuntó Soriano.

Por su parte, el rector del Iespec, Lic. Felipe Carvajal, puso de relieve que el diplomado marca un punto de inflexión para la institución.

“Este programa no es solo una capacitación, es la base para elevar nuestra oferta académica y fortalecer nuestra capacidad de diseñar propuestas formativas rigurosas, éticas y pertinentes”, afirmó.

Carvajal resaltó que la formación coincide con un momento de crecimiento institucional y con el compromiso del IESPEC de profesionalizar su cuerpo docente para responder a los estándares actuales de calidad en la educación superior.

El acto contó con la participación de la Licda. Rosa Luisa Fernández, directora de la Escuela de Derecho de Unapec, la Licda. Ileana Miyar Fernández, directora de Desarrollo Docente y Curricular del centro académico, además de los coordinadores académicos y docentes que acompañaron el proceso formativo.

Tanto Unapec como el Iespec coincidieron en que este diplomado representa solo el inicio de una etapa de cooperación académica ampliada, con miras a fortalecer la educación superior, promover la innovación curricular y contribuir directamente al desarrollo institucional del país.

La certificación de los 25 docentes consolida las bases para un ecosistema formativo actualizado, práctico y alineado con las demandas nacionales en gestión electoral, registro civil y áreas vinculadas.