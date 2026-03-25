Unapec y Promapec lanzan diplomado en comunicación aumentativa, alternativa y accesible

Santo Domingo. – La Universidad APEC (Unapec) y Promoción APEC (Promapec) anunciaron el lanzamiento del Diplomado en “Comunicación Aumentativa, Alternativa y Accesible” (CAAA), una nueva oferta formativa orientada a impulsar prácticas inclusivas y mejorar los procesos de comunicación con personas con discapacidad en distintos entornos sociales, educativos y productivos.

La presentación oficial tuvo lugar durante el conversatorio sobre: discapacidad, inclusión y accesibilidad, celebrado en el Auditorio Dr. Leonel Rodríguez Rib.

El programa académico está dirigido a profesionales, familiares, líderes institucionales y al público general interesado en adquirir herramientas para comunicarse de forma efectiva con personas con condiciones como síndrome de Down, autismo, discapacidad auditiva, discapacidad motora o limitaciones en la comunicación verbal y social. Para Unapec y Promapec, esta iniciativa representa un paso significativo en la promoción de una cultura de accesibilidad y en la ampliación de competencias técnicas en el país.

“El lanzamiento de este diplomado es un día de regocijo para Promapec. Se trata de un aporte orientado a un segmento de la sociedad históricamente poco visibilizado”, expresó el presidente de la Junta de directores de Promapec, Arq. Guaroa Noboa Pagán, al destacar que el programa busca beneficiar tanto a familias como a sectores productivos, incluyendo empresas de servicio al cliente y organizaciones dedicadas a la atención de públicos diversos.

Por su parte, el rector de Unapec, Mag. Erick Pérez Vega, resaltó el compromiso del Grupo APEC con la responsabilidad social y la educación inclusiva: “Estamos muy contentos de trabajar de la mano de una entidad hermana. APEC se caracteriza por estar a la vanguardia en todo lo que contribuya al desarrollo educativo y al bienestar de la sociedad”.

Durante el acto, también intervino el presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), Lic. Benny Metz Muñoz, quien reafirmó el apoyo institucional al diplomado: “Desde el Conadis promovemos la inclusión y respaldamos plenamente esta iniciativa, que contribuye al uso y fortalecimiento de herramientas como la lengua de señas, la accesibilidad tecnológica y la participación plena de la población con discapacidad”.

El evento reunió a representantes del sector gubernamental, instituciones educativas, entidades sociales y organizaciones vinculadas a la inclusión. La empresaria social y fundadora de la Fundación Nido para Ángeles, Sra. Monika Despradel, participó como conferencista invitada y subrayó la relevancia del programa: “Aplaudo esta iniciativa, que constituye una deuda pendiente en el país. La comunicación aumentativa y alternativa es vital para miles de personas y sus familias; este diplomado abre una ruta necesaria para comenzar a cerrar brechas”.

El conversatorio estuvo moderado por la decana de la Facultad de Artes y Comunicación de Unapec, Dra. Alicia Álvarez, y contó con un panel de especialistas en neurociencia, salud mental, inclusión educativa, sostenibilidad y atención a la discapacidad, quienes aportaron perspectivas multidisciplinarias sobre los retos y oportunidades de la comunicación accesible.

Unapec y Promapec reiteraron su compromiso con el impulso de iniciativas que promuevan una sociedad más inclusiva, equitativa y consciente de la diversidad humana. Al concluir la actividad, las instituciones destacaron que esta nueva oferta académica representa un paso estratégico hacia la formación de ciudadanos y profesionales capaces de responder a las necesidades comunicativas de todas las personas.