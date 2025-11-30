Aduanas otorga gracia navideña de 5,500 dólares, la más alta de la historia

Santo Domingo, RD. – El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, anunció que la gracia navideña correspondiente al año 2025 ascenderá a US$5,500, el valor más alto registrado en la historia, según las instrucciones del presidente Luis Abinader, en reconocimiento a los aportes que realizan los dominicanos residentes en el exterior.

Desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026, los dominicanos que arriben al país por motivo de la Navidad, podrán traer regalos a sus familiares exonerados al pago de impuestos, por un valor de hasta el monto indicado.

La facilidad, aplica tanto para los nacionales dominicanos que ingresen al país tanto por vía aérea, como por la marítima, siempre que el valor FOB de los bienes transportados no sea superior al monto establecido ni artículos en cantidades comerciales.

Se informó además que esta exoneración se aplicará por familia, y para aquellas que tienen al menos seis meses sin venir al país.

Detallaron que se permitirá una unidad de cada tipo de mercancía, especialmente en el caso de los electrodomésticos.

La entidad también explicó que la naturaleza de exonerar de aranceles los regalos que traen consigo los dominicanos que llegan al país, es una iniciativa alineada a la visión del Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, de gratificar a los dominicanos residentes en el exterior por sus aportes y arraigo al país desde tierras extranjeras.

Bajo la administración que encabeza Yayo Sanz Lovatón en la Dirección General de Aduanas, el monto de la gracia navideña pasó de US$3,000 mil dólares a US$5,500.00 para un incremento de US$2,500.00 en cinco años.

Asimismo, ha sido incrementado el periodo de aplicación de la gracia, pasando de 38 días a 45 días.