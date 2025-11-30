Joixander afianza proyección internacional tras participación en la Billboard Latin Music Week

Miami,Estados Unidos.- El artista dominicano Joixander continúa afianzando su proyección internacional tras una destacada participación en la Billboard Latin Music Week, uno de los eventos más influyentes de la industria musical latina, celebrado recientemente en la ciudad de Miami.

Su presencia en esta importante plataforma marcó un nuevo hito en su ascendente carrera, permitiéndole conectar con líderes globales del entretenimiento, fortalecer alianzas estratégicas y mostrar su propuesta artística ante un público diverso y exigente.

Durante su visita, Joixander también asistió a los Premios Billboard de la Música Latina, una ceremonia que reúne a los artistas más influyentes de la música internacional. Su participación reafirma el posicionamiento que ha logrado en los últimos meses, consolidándose como una de las nuevas voces más prometedoras del movimiento urbano latino y representando con orgullo a la República Dominicana en escenarios de gran relevancia.

Como parte de esta gira promocional, el artista presentó su sencillo “Tu Bolón”, un tema vibrante que ha logrado captar la atención del público por su energía arrolladora, su ritmo contagioso y su esencia auténticamente dominicana. La canción continúa ganando fuerza en plataformas digitales y circuitos de música urbana, evidenciando la capacidad de Joixander para conectar con audiencias dentro y fuera de su país natal.

Asimismo, el artista visitó los estudios de Univisión, donde ofreció entrevistas exclusivas y presentó su sencillo “Sonámbulo”. Este tema, que combina frescura, sentimiento y una producción moderna, ha reforzado la versatilidad musical del intérprete.

Su alto impacto se refleja en su creciente popularidad en redes y plataformas, superando más de 1 millón de reproducciones en YouTube, cifra que confirma el respaldo de una audiencia en expansión.

Gracias a su estilo propio y su enfoque innovador dentro del género urbano, Joixander se proyecta como una figura emergente con un futuro prometedor en la música latina. Su presencia en eventos de talla internacional, junto a la recepción positiva de sus lanzamientos recientes, demuestra que su carrera avanza con pasos firmes y un creciente reconocimiento.

Con una identidad artística clara, talento en evolución y una creciente comunidad de seguidores, Joixander continúa llevando la bandera dominicana a nuevos escenarios, reafirmando su compromiso con la calidad y la autenticidad en cada una de sus propuestas.