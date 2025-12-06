Senado aprueba el Código Procesal Penal; será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación

Santo Domingo. – El Senado de la República aprobó en única lectura las modificaciones realizadas al Proyecto de Ley Orgánica del Código Procesal Penal, remitido por la Cámara de Diputados.

La iniciativa legislativa fue presentada por los senadores Cristóbal Venerado Castillo, Félix Bautista, Antonio Taveras Guzmán y Omar Fernández.

Las reformas responden a una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2024, que otorgó al Congreso Nacional un plazo de un año para subsanar diversas inconstitucionalidades detectadas en la normativa.

La pieza legislativa será remitida al presidente Luis Abinader, quien decidirá si la observa o la promulga.

Entre los avances principales de esta pieza se destaca el de garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad personal.

Además, su aprobación responde a la necesidad de modernización de la justicia, la cual busca mayor celeridad, transparencia y eficiencia de los procesos, estableciendo un sistema de definición de roles entre sus actores.

Durante el conocimiento de la pieza, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó la disposición del órgano legislativo que preside de continuar aportando desde el Senado, proporcionando a la sociedad leyes que promuevan la garantía de los derechos fundamentales y de las normas establecidas en la Constitución de la República.

En su ponencia, de pie y desde su curul, De los Santos, llamó a la sociedad dominicana a realizar criticas objetivas al momento de emitir juicios en torno al proyecto.

De igual modo, el presidente del Senado reconoció la labor realizada por la comisión que tuvo a su cargo el estudio y análisis de los artículos a modificar, la cual estaba presidida por el senador Antonio Manuel Taveras Guzmán y compuesta por los senadores, Rafael Barón Duluc, Omar Fernández Domínguez, Santiago José Zorrilla, Franklin Romero Morillo, Alexis Victoria Yeb, Pedro Catrain Bonilla, Félix Ramón Bautista Rosario y Aracelis Villanueva Figueroa.

Para la aprobación de este proyecto, la Comisión Especial agotó una jornada de 14 reuniones, mientras que la subcomisión se reunió unas 18 veces y los técnicos agotaron cuatro jornadas, para un total de 118 horas de trabajo.

Sobre las modificaciones

Las modificaciones al Código Procesal Penal constan de 60 artículos, muchos de los cuales son relativos a los plazos para ejercer derechos, acciones y recursos para arribar a una decisión en el proceso penal, conforme a la Ley Núm.74-25, del 03 de agosto de 2025, que instituye el Código Penal de la República Dominicana.

También, se ampliaron los presupuestos para determinar el arraigo de la persona acusada y su posible medida de coerción; garantizan el derecho de defensa y el control judicial; define el ámbito de las funciones del juez de la ejecución de la pena y precisión del concepto de juez natural; y establece el fortalecimiento de la protección del derecho fundamental a la libertad, el derecho a la debida información y las normas que conforman el debido proceso.

El nuevo Código Procesal Penal establece medidas que toman como base el principio de mínima intervención penal; y establece la legalidad de las normas procesales, las cuales son de acción inmediata, salvo cuando desfavorezcan al imputado, y la celeridad del proceso a través de acuerdos durante todas las etapas.