Sector muestra preocupación por baja de viajes turísticos hacia Estados Unidos

Nueva York.-Los viajes turísticos hacia los Estados Unidos han registrado en los últimos años una notoria disminución en la llegada de visitantes internacionales, un fenómeno que inquieta tanto al sector turístico como a las aerolíneas, agencias de viajes y destinos dependientes del mercado norteamericano.

Según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos durante el primer semestre del 2024 se reportó una baja de más del 12% en comparación con el 2019, previo a la pandemia. Aunque se esperaba una recuperación completa tras la reapertura mundial, la realidad ha sido distinta.

Las causas que se le atribuye de esta disminución están las restricciones migratorias y visados, el endurecimiento de requisitos para la obtención de visas de turismo y las largas listas de espera en embajadas han desalentado a miles de solicitantes, especialmente de América Latina y el Caribe, los altos costos de viaje con el incremento de tarifas aéreas, seguros de viaje obligatorios y hospedajes encarecidos, ha convertido el destino estadounidense en una opción menos accesible para familias de ingresos medios.

Otras causas, la competencia de otros destinos como Europa, Asia y el Caribe, que han lanzado campañas agresivas de promoción turística, ofreciendo paquetes más económicos y experiencias más seguras y flexibles, la inseguridad y percepción social y los frecuentes episodios de violencia armada y disturbios sociales en ciudades de Estados Unidos han impactado la percepción de seguridad de los turistas internacionales.

Efectos de consecuencia en cadena la pérdidas millonarias, donde los estados más dependientes del turismo extranjero, como Florida, California y Nueva York, estiman pérdidas de miles de millones de dólares en ingresos por hospedaje, transporte y compras, con un impacto en empleos, ya que el turismo sostiene cerca de 9 millones de empleos en Estados Unidos una reducción sostenida en visitantes afecta la estabilidad laboral de trabajadores de hoteles, restaurantes, guías y operadores de entretenimiento.

Esto ha generado una afectación regional en países como República Dominicana, México y Colombia que también ven limitada su oferta turística combinada, ya que parte de sus paquetes incluyen viajes y conexiones a Estados Unidos.

La preocupación es notoria en el sector, tal como lo ha advertido el U.S. Travel Association que, si no se adoptan medidas inmediatas, el país perderá más de 100 millones de visitantes acumulados hacia 2030, con graves repercusiones en su economía.

“Estados Unidos está en riesgo de perder su liderazgo como principal destino turístico mundial si no mejora su política de visados y competitividad de precios.”, manifestó Roger Dow, expresidente de U.S. Travel Association.

Expertos recomiendan para revertir esta caída: simplificar los procesos de visas de turismo, incentivar tarifas aéreas competitivas, ampliar campañas de seguridad y confianza en destinos clave y promover alianzas con mercados emergentes y programas de turismo cultural y académico.

La caída del turismo hacia Estados Unidos no solo afecta la economía de ese país, sino que tiene un efecto dominó en la conectividad y la estabilidad del turismo global. El desafío está en equilibrar seguridad y accesibilidad, para volver a posicionar al gigante norteamericano como un destino atractivo, seguro y competitivo.

Por Luis Ramón López