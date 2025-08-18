Realizan con rotundo éxito actividad cultural “Yo Pinto Mis Valores”

Moca, Espaillat.-Con gran entusiasmo y un respaldo masivo de la comunidad, el proyecto cultural El Imperio de los Niños, celebró este domingo 17 de agosto, en el Parque Ramón Cáceres, la exitosa jornada artística titulada “Yo Pinto Mis Valores”, bajo la dirección de la gestora cultural Lenia Guzmán.

La actividad reunió a decenas de niños, niñas y adolescentes, quienes, pincel en mano, expresaron en sus lienzos sentimientos y reflexiones sobre los valores que les inspiran en su vida cotidiana. Cada obra se convirtió en un testimonio único, lleno de colores, detalles y sueños que reflejan el mundo que les rodea.

El Parque Ramón Cáceres, se transformó en una verdadera galería al aire libre, donde se exhibieron creaciones que transmitieron mensajes de respeto, solidaridad, esperanza y amor. La jornada fue calificada como un acontecimiento cultural memorable, que deja huellas significativas en la niñez y la juventud de la provincia.

Lenia Guzmán, gestora cultural y promotora de la iniciativa, destacó la importancia de sembrar valores desde las artes plásticas: “Cuando un niño pinta sus valores, no solo desarrolla creatividad, también refuerza principios que lo acompañarán toda la vida”.

Con este evento, El Imperio de los Niños, reafirma su compromiso de seguir creando espacios para que la infancia y la adolescencia puedan expresarse, crecer y convertirse en protagonistas de un futuro sustentado en valores.

Por Luis Ramón López