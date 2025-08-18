Ratifican por séptimo año consecutivo calificación A+ para Banesco Banco Múltiple

Santo Domingo. – Banesco Banco Múltiple fue ratificado por séptimo año consecutivo con la calificación nacional de solvencia ‘A+’ y perspectivas “Estables” por parte de la calificadora de riesgo Feller Rate, de acuerdo con el informe publicado en julio de 2025.

La agencia destacó que “Banesco Banco Múltiple es una institución respaldada por un grupo financiero con experiencia internacional, Banesco Internacional, el cual tiene presencia en varios países de América Latina”.

La evaluación de Feller Rate contempla la solvencia de la entidad financiera, tanto en el corto como en el largo plazo. La calificación ‘A+’ señala que Banesco presenta una buena capacidad para cumplir con sus compromisos financieros. Las notas asignadas incluyen también ‘Cat 1+’ para depósitos a plazo de hasta un año, ‘A+’ para depósitos a plazo mayores a un año y ‘A’ para bonos subordinados.

En su análisis, la agencia resaltó que “los niveles de capital se han apoyado en su constante retención de utilidades y, más recientemente, incorporan un aporte de capital de su controlador que refleja su respaldo con el desarrollo de los negocios y con la estrategia de crecimiento sano y rentabilidad”.

Asimismo, “el nivel de solvencia avanzó a niveles del 14,9% a junio de 2025, ampliando la holgura respecto al límite normativo mínimo (10%) y entregando un mejor respaldo para hacer frente a pérdidas inesperadas potenciales”.

La ratificación de la calificación de riesgo obedece al análisis independiente realizado por la firma, basado en información pública disponible y en la documentación suministrada voluntariamente por el emisor.

“Las perspectivas estables asignadas a la calificación de Banesco consideran la capacidad para desarrollar sus planes de negocio, una adecuada gestión de riesgos y un respaldo patrimonial coherente para su operación. Además, incorporan el soporte del grupo financiero Banesco Internacional ante una eventual situación de estrés”, señala el documento.

“La confirmación de la calificación ‘A+’ y la perspectiva estable reafirma la consistencia del modelo de gestión de riesgos que aplicamos en Banesco Banco Múltiple, así como nuestro compromiso con una operación financiera disciplinada”, afirmó Juan Carlos Carneiro, presidente ejecutivo del banco en República Dominicana.

Banesco ocupa el séptimo lugar en activos dentro del sistema financiero de servicios múltiples en República Dominicana. Al cierre del primer trimestre de 2025, registró RD$56,551 millones en activos totales, RD$41,283 millones en depósitos, RD$30,466 millones en cartera de crédito y RD$3,312 millones en patrimonio.