Paso a desnivel 27 de Febrero–Isabel Aguiar reducirá un 40% el tiempo de traslado de usuarios

Santo Domingo Oeste.– El paso a desnivel de la intersección prolongación 27 de Febrero con la avenida Isabel Aguiar, inaugurado en el día de ayer por el presidente de la República, Luis Abinader, permitirá reducir en hasta un 40% los tiempos de traslado entre Santo Domingo Oeste, la región Sur y el Distrito Nacional.

La obra, que beneficiará a más de un millón de personas que transitan diariamente por este importante corredor, proyecta beneficios colaterales como la disminución en el consumo de combustible, menores costos operativos para vehículos, aumento en la productividad laboral y una reducción en los accidentes de tránsito.

Durante el acto inaugural, el presidente Abinader, acompañado del ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, destacó que esta infraestructura forma parte de un ambicioso plan nacional de movilidad que busca descongestionar las principales vías urbanas y mejorar el transporte público y privado en todo el país.

“La inversión en este paso a desnivel es una muestra clara de nuestro compromiso con una movilidad más eficiente, segura y sostenible para todos los ciudadanos”, afirmó el mandatario.

El paso a desnivel de la 27 de Febrero con Isabel Aguiar se suma a otras obras viales en ejecución en el Gran Santo Domingo, dentro de una estrategia integral para enfrentar los retos del tránsito y mejorar la calidad de vida de los dominicanos.

El jefe de Estado explicó que, junto con esta infraestructura, se construirá una terminal en Santo Domingo Oeste mediante un acuerdo público-privado, donde también estará el teleférico que se proyecta esté listo a mediados del próximo año.

Agregó que toda la combinación de estas obras junto con el metro va a mejorar significativamente el transporte masivo y el transporte en general de Santo Domingo Oeste, del sur e incluso de las personas que vienen del Cibao hacia el sur de Santo Domingo.

Indicó además que esta obra conjuntamente con el kilómetro 9, la avenida República de Colombia y el tramo faltante de la avenida Ecológica, que se aperturará el mes próximo, contribuirá a descongestionar la entrada a Santo Domingo.

Habla el ministro de Obras Públicas

De su lado, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, destacó que la calidad de las obras públicas se logra con buena ejecución, supervisión y pagos a tiempo, condiciones garantizadas por el Gobierno del presidente Luis Abinader, al tiempo que resaltó la solidez de la nueva infraestructura.

Manifestó que el compromiso del Gobierno se refleja en obras que transforman vidas, valorando el seguimiento directo del presidente Abinader y la integración de la comunidad. Destacó que esta obra se inició en abril de 2024 y hoy, dieciocho meses después, se entrega al pueblo dominicano como muestra de gestión responsable y compromiso con el desarrollo vial.

Anunció la pronta entrega del edificio del Tribunal Constitucional y la construcción de la trinchera de la Plaza de la Bandera, además de proyectos como el elevado del kilómetro 28, la ampliación de la carretera Sánchez y la avenida Ecológica hacia el puerto de Caucedo.

Entre las obras en ejecución también citó el corredor Monte Plata–Bayaguana–Hato Mayor, las circunvalaciones de San Francisco de Macorís, Navarrete e Higüey, y la mejora del malecón de Samaná. Informó que en enero se licitarán 53 puentes con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reafirmando el compromiso del Gobierno con el desarrollo vial del país.

Sobre la obra

La obra tuvo una inversión de alrededor de RD 2,000 millones, provenientes de los fondos de la renegociación del contrato con Aerodom, lo que permitió su ejecución sin recurrir a préstamos, en línea con la política de inversión responsable y transparente del Gobierno.

Esta infraestructura representa un avance estratégico en el reordenamiento vial de la capital, al conectar de manera directa el sur del país con el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, a través de la autopista 6 de Noviembre y la avenida 27 de Febrero. Enlazará próximamente con el túnel de la avenida Luperón esquina 27 de Febrero, atravesando la Plaza de la Bandera en sentido norte-sur.

La nueva estructura forma parte del plan integral de movilidad impulsado por el Gobierno, que incluye la interconexión con el túnel de la avenida Luperón y la Plaza de la Bandera, y busca descongestionar de manera definitiva uno de los puntos más transitados del Gran Santo Domingo.

Este paso a desnivel de 480 metros de longitud está compuesto por tres tramos y un distribuidor tipo trompeta de dos niveles con ocho rampas operacionales, que facilitan el flujo continuo en ambos sentidos. Las vías marginales cuentan con seis carriles laterales (tres por sentido) para tránsito pesado y liviano, asegurando un desplazamiento más eficiente y seguro.

Construido en hormigón armado y vigas postensadas, el proyecto incorpora muros tipo New Jersey, señalización vertical y horizontal, barandas de protección, iluminación tipo led y un paisajismo diseñado para armonizar con el entorno urbano.

Uno de los elementos más innovadores es su sistema de drenaje, con capacidad para un millón de galones de agua, conectado a la cañada de Guajimía, que garantiza la evacuación permanente de lluvias y previene inundaciones en toda la zona.

El paso a desnivel fue diseñado bajo los estándares internacionales AASHTO 2018, garantizando una estructura segura, duradera y de alta eficiencia operativa, con una velocidad de diseño de 50 km/h que permite un tránsito fluido sin necesidad de semáforos.