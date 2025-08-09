Juan Hubieres propone teleférico y monorrieles para descongestionar el Distrito Nacional

Santo Domingo. – El presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, presentó este sábado una serie de propuestas para mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en el Distrito Nacional.

La propuesta del líder sindical incluye la optimización del proyecto del teleférico en la zona de Pintura y la reorganización de las rutas de autobuses y minibuses que conectan con el Gran Santo Domingo.

El dirigente transportista señaló que la ubicación del Teleférico de Pintura debe contribuir directamente al descongestionamiento de la avenida 27 de Febrero y convertirse en el punto principal de conexión para el transporte desde la región sur del país.

Hubieres planteó, además, que parte del sótano, primer y segundo nivel de la terminal se conviertan en patios de llegada y salida de autobuses y minibuses que pertenecen a la zona sur del país.

Hubieres, también propuso integrar esta terminal con el patio del Teleférico Sur-Este de la avenida Independencia, lo que permitiría aliviar la congestión en esa vía y reducir el ingreso de vehículos pesados al casco urbano del Distrito Nacional.

Según Hubieres, los corredores de las avenidas Independencia y 27 de Febrero, junto a sus rutas alimentadoras, deberían encargarse de transportar a los usuarios hacia los destinos actuales y nuevos, incluyendo Santo Domingo Este.

“El corredor Independencia podría tener varias alimentadoras desde Quita Sueño y otros puntos, llegando hasta la Ciudad Sanitaria en la zona norte del Distrito Nacional y al Malecón por la zona sur, con un ramal que recorre el Malecón–George Washington hasta el puente flotante”, planteó Hubieres.

En el corto y mediano plazo, propuso la construcción de monorrieles en las avenidas 27 de Febrero e Independencia, así como un tercer monorriel por el Malecón en sustitución de autobuses, conectando con las avenidas Lincoln, Tiradentes, Ortega y Gasset y Luperón en sentido norte-sur, priorizando soluciones a nivel de suelo por menor costo, menor tiempo de construcción y mejor integración con el casco central del Distrito Nacional.

El líder de Fenatrano enfatizó que estas soluciones viales masivas integrarían también las avenidas Isabel Aguilar y Luperón, privilegiando los sistemas de monorriel a nivel de tierra.

Con estas medidas, Juan Hubieres aseguro que se eliminaría la sobrecarga vehicular que actualmente afecta zonas como el Parque Enriquillo, Jacinto de la Concha y Concepción Bona, evitando la entrada innecesaria de vehículos provenientes de la región Sur al centro del Distrito Nacional.