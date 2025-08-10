Jen Pawol hace historia como la primera mujer en arbitrar un partido de Grandes Ligas

ALTANTA.— Jen Pawol sintió el cariño y el apoyo de fanáticos, familiares, compañeros y peloteros al hacer historia como la primera mujer en trabajar como umpire en un juego de temporada regular en las Grandes Ligas.

“Fue increíble cuando salimos al campo”, dijo Pawol. “Parecía que bastantes personas estaban aplaudiendo y coreando mi nombre. Fue bastante intenso y emotivo”.

El tan esperado debut de Pawol se produjo como umpire de la inicial en el primer juego de una doble cartelera entre los Bravos de Atlanta y Marlins de Miami. Fue un debut tranquilo.

“Hizo un buen trabajo” , dijo el manager de los Bravos, Brian Snitker. “Se nota que sabe lo que hace”.

Pawol dijo que un grupo de alrededor de 30 amigos y familiares, incluido su padre, asistió al juego. Inmediatamente identificó una gran diferencia al trabajar en un estadio de Grandes Ligas .

Esos rostros familiares no eran tan fáciles de encontrar en Truist Park.

“Cuando miré hacia arriba, no estaban en el nivel inferior como en las ligas menores” , dijo Pawol. “Cuando miré hacia arriba , me tomó un tiempo. ‘¡Vaya, están allá arriba!’ Nunca olvidaré eso. Fue simplemente increíble.

“El sueño realmente se hizo realidad hoy. Todavía lo estoy viviendo. Estoy muy agradecida con mi familia y con las Grandes Ligas por crear un ambiente de trabajo tan increíble… Estoy muy agradecida”.

La primera prueba real de Pawol llegó en la tercera entrada de la victoria de Atlanta por 7-1 cuando declaró safe a Sean Murphy, receptor de los Bravos, en una jugada apretada. El manager de los Marlins, Clayton McCullough, no desafió la decisión.

Pawol también demostró que hará llamadas enfáticas. En la tercera entrada, cuando Xavier Edwards de Miami conectó un rodado para una doble matanza, Pawol levantó un puño y levantó una pierna cuando declaró a Edwards fuera.

Notó que su debut estaba siendo observado de cerca. Los fanáticos respondieron con una cálida ovación cuando el tablero de video se centró en la umpire entre una y otra entrada, obligándola a echar un vistazo rápido a su imagen.

Pawol trabajó en la tercera base en el segundo juego de la doble cartelera del sábado por la noche. Estará en el centro de atención cuando llame los lanzamientos detrás del plato el domingo, en el juego final de la serie. Como itinerante, luego estará esperando su próxima asignación.

Mientras aguarda, la gorra de umpire que usó en su primer juego estará en camino al Salón de la Fama del Béisbol.

“Éste es uno de los momentos de mayor orgullo en toda mi carrera”, dijo el jefe de equipo Chris Guccione. “He tenido la bendición de trabajar en playoffs, he trabajado en dos Series Mundiales, Juegos de Estrellas, y esto está a la altura. Me da escalofríos incluso pensarlo. Y la magnitud, me acaba de golpear la magnitud de esto y lo duro que ha trabajado.

“Éste es simplemente un gran modelo a seguir para niñas y mujeres allá afuera y estoy muy orgulloso de ella. Este es un momento especial”.

Hubo mucha expectativa por su debut histórico el sábado. Una multitud de fotógrafos se reunió mientras esperaban que los umpires caminaran hacia el campo desde su rampa de entrada cerca del dugout de los Marlins.

El manager de los Marlins, Clayton McCullough, y el entrenador de banca de los Bravos, Walt Weiss, saludaron a Pawol antes del juego, cuando intercambiaron las tarjetas con las alineaciones en el plato. Pawol luego trotó por la línea de primera base. Saludó de mano al coach de la inicial de los Marlins, Tyler Smarslok, antes de tomar su posición en la línea del jardín derecho para el primer lanzamiento.

Pawol dijo el jueves que estaba “abrumada por la emoción” cuando le notificaron que haría su debut en las Grandes Ligas este fin de semana.

La umpire de 48 años ha estado trabajando en las ligas menores desde que fue asignada a la Liga de la Costa del Golfo en 2016. Fue asignada al juego de campeonato de Triple-A en 2023 y trabajó en encuentros de pretemporada en 2024 y nuevamente este año.

“Cualquier persona que se esfuerza en las ligas menores, no me importa quién sea, sabe que es algo difícil”, dijo Snitker. “Estoy feliz por cualquiera que lo logre”.

Cuando se le preguntó si está preparada para una confrontación con un manager molesto por una decisión, incluidos algunos conocidos por patear tierra hacia los umpires, Pawol dijo que no sería la primera vez.

“Decenas de veces me ha ocurrido” , dijo. “No le irá muy bien a él. La noche suele terminar para él. Es solo parte del juego”.

Pawol, quien es de Nueva Jersey, tuvo solo unos pocos días para prepararse para la doble cartelera del sábado. Dijo que le informaron de su tan esperada promoción durante una llamada de conferencia el miércoles con el director de desarrollo de umpires, Rich Rieker, y el vicepresidente de operaciones de umpires, Matt McKendry.

Pawol fue seleccionada tres veces para el equipo de todas las conferencias de sóftbol en Hofstra. Trabajó como umpire de sóftbol de la NCAA de 2010 a 2016.

El ascenso de Pawol al logro histórico en las mayores se produjo 28 años después de que se rompió la barrera de género en la NBA para los árbitros y diez años después de que la NFL contrató a su primera oficial a tiempo completo. El Mundial de fútbol masculino contrató a una árbitra por primera vez hace tres años.

La NHL no ha tenido mujeres como árbitras en el hockey sobre hielo.

Fuente: AP