INFOTEP y el COE certifican a 173 brigadistas para fortalecer la respuesta ante emergencias

Santo Domingo. -El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) dio un paso firme hacia la prevención y la seguridad, al certificar a 173 colaboradores de sus sedes principales como brigadistas de emergencia, capacitados por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), para actuar ante incendios, emergencias médicas y fenómenos naturales.

El director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía, destacó que, con este programa, la institución da un paso firme en la protección de los colaboradores, participantes, facilitadores, visitantes y contratistas y da fiel cumplimiento a la ley General de Salud no. 42-01, la Ley General sobre Medio Ambiente 64-00 y los Reglamentos y Manual sobre Seguridad y Salud en el trabajo.

“Como parte de este programa institucional, orientado a fortalecer la preparación ante situaciones críticas, los colaboradores de la Oficina Nacional, así como de las Direcciones Regionales Metropolitana, Cibao Norte y Sur, concluyeron satisfactoriamente la formación del primer grupo de Brigadas de Emergencia” afirmó Santos Badía.

El subdirector y director de operaciones del COE, Edwin Olivares, destacó la importancia de que el país tenga personas capacitadas para actuar ante cualquier emergencia, lo que, dijo, representa la diferencia entre la vida y la muerte.

“Estas brigadas tienen un valor sumamente agregado y transversal al desarrollo del país. Estamos en el trayecto de los huracanes, y rodeados por 14 fallas sísmicas, y con altas cifras de accidentes de tránsito, estar preparados es de poder salvar vidas” expresó Olivares.

Jornadas de capacitación fueron teóricas y prácticas

La capacitación se desarrolló en cuatro jornadas intensivas que combinaron teoría y práctica, permitiendo a los participantes adquirir y aplicar habilidades esenciales para responder a emergencias médicas, incendios y fenómenos naturales.

La formación, de carácter dinámico y participativo, fomentó la confianza y la acción coordinada en escenarios de riesgo.

Los participantes recibieron capacitaciones en las áreas: Trauma Pre-Hospitalario, Prevención y Mitigación de Incendios y Manejo de Emergencias.

Durante el proceso también quedó conformada la Brigada de Comunicación, pieza clave en la gestión de la información durante emergencias.

En esta primera fase se capacitaron 173 voluntarios distribuidos de la siguiente manera, 74 voluntarios corresponden a la Oficina Nacional, 35 voluntarios a la Dirección Metropolitana, 34 a la Dirección Regional Cibao Norte y 30 a Dirección Regional Sur.

El programa es una iniciativa impulsada por el Departamento de Riesgos Operacionales y Medio Ambiente, en coordinación con la Dirección General del INFOTEP y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), lo que constituye un paso significativo en el fortalecimiento de la cultura de prevención de la institución.

Palabras de agradecimiento

Jennyfer López, brigadista, tuvo a su cargo las palabras de agradecimiento y en nombre de los 173 brigadistas certificados, describió las capacitaciones recibidas como un paso importante en sus vidas como colaboradores de la institución y como seres humanos.

“Ser brigadista no es solo aprender técnicas. Es tener el corazón dispuesto. Es pensar primero en el otro, aun en los momentos más difíciles. Es saber que, si algún día ocurre una emergencia, no vamos a dudar en dar un paso al frente, porque ahora sabemos qué hacer… y queremos hacerlo” expresó López.

Tras concluida esta primera etapa, el INFOTEP informó que, en una segunda etapa, la formación será replicada en las demás direcciones regionales, con el objetivo de extender este modelo de preparación a todo el país.