Familiares de Angie Meléndez exigen autoridades la captura de su asesino

Moca, Espaillat.– A más de cuatro meses del asesinato de Ángel Arnaldo Meléndez Jiménez (Angie), ocurrido el pasado 6 de marzo de 2025, sus familiares denuncian con indignación que el presunto homicida, Sandiel Molina Camacho, continúa prófugo.

Lamentan que, hasta la fecha, las autoridades policiales y judiciales de la provincia Espaillat no hayan ofrecido respuestas concretas sobre su paradero.

En una declaración pública, los parientes de Meléndez Jiménez hicieron un llamado urgente al presidente Luis Abinader; a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; al mayor general Antonio Guzmán Peralta, director general de la Policía Nacional; al coronel Simón Castaño, director regional de la PN en Espaillat; y al magistrado fiscal Yorelbin Rivas, para que actúen con prontitud y brinden una respuesta efectiva tanto a la familia como a la sociedad, que clama justicia.

Los familiares advirtieron que el asesino dejó en la orfandad a tres hijos, además de una familia “con el corazón totalmente destrozado” y con la preocupación de que, mientras permanezca libre, pueda atentar contra la vida de otra persona.

“Es inaceptable que, después de cuatro meses, no haya avances visibles en la captura de quien segó la vida de nuestro ser querido. Pedimos a las autoridades que no permitan que este crimen quede impune”, expresaron en su petición.

Meléndez, fue asesinado tras una discusión originada por un roce entre vehículos en la carretera Ramón Cáceres.

Por Luis Ramón López