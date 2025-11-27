Funcionarios públicos se gradúan en IA y Google Workspace para modernizar la gestión municipal

Monte Plata. – La Fundación Inmotion Academy celebró un hito trascendental con la clausura y graduación de su programa intensivo y plan piloto: «Introducción a la Transformación Digital en la Gestión Pública».

Este proyecto, de catorce semanas de duración, está diseñado estratégicamente para impulsar la modernización de los procesos internos en diversas alcaldías, respondiendo a la urgente necesidad de una administración pública más ágil, sostenible y transparente.

La iniciativa, liderada por la Fundación Inmotion Academy, tiene como objetivo primordial fortalecer las capacidades institucionales de los funcionarios municipales.

El enfoque central es la optimización de procesos mediante el uso eficiente de herramientas colaborativas de Google Workspace y soluciones avanzadas de Inteligencia Artificial (IA) como Gemini.

Esta formación permitirá a la gestión pública obtener un mayor control de la información, reducir costos operativos y, fundamentalmente, ofrecer un servicio superior a la ciudadanía.

El riguroso ciclo formativo culminó recientemente con una solemne ceremonia de graduación, celebrada en la histórica Sala Capitular Gregorio Almonte «Papalín» del Ayuntamiento de Monte Plata.

La mesa de honor estuvo integrada por destacadas personalidades y líderes del proyecto, incluyendo al alcalde de Monte Plata, Héctor Rafael Figari Moreno, la CEO de Inmotion, Aida Ofelia Taveras de Kim, y la directora ejecutiva de la Fundación Inmotion Academy, Diana Rincón.

A lo largo de los ocho módulos intensivos, los participantes exploraron la cultura digital y el trabajo colaborativo avanzado con Google Drive y Docs. El programa se adentró en áreas cruciales como la automatización de procesos sin código (AppSheet) y de manera central, la aplicación práctica de la Inteligencia Artificial generativa (Gemini) en tareas de alto valor, tales como la redacción oficial, el análisis de datos y la planificación institucional.

El momento más significativo fue el reconocimiento a los graduados, quienes cumplieron con éxito los exigentes requisitos del programa de 14 semanas. Estos funcionarios son la vanguardia del cambio en sus respectivas instituciones.

El máximo reconocimiento académico fue otorgado a Ana Carolina Márquez García, por su liderazgo y excelencia en competencias digitales y Erickson Manuel Guerrero Amparo, por su alto desempeño y dominio de herramientas de Inteligencia Artificial.

Ambos representan el compromiso con la modernización de la administración pública.

En el acto, la CEO de Inmotion, Aida Ofelia Taveras, destacó: «La transformación digital no es solo una herramienta, es un cambio cultural. Hoy graduamos no solo a funcionarios, sino a líderes con el compromiso de llevar la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad al corazón de la gestión pública, usando el poder de Google Workspace y Gemini».

Las palabras a nombre de los estudiantes fueron disertadas por Rafaelina Mireya Contreras, quien resaltó el valor del conocimiento adquirido para servir mejor a la comunidad y agradeció a la Fundación Inmotion Academy por la oportunidad.

Finalmente, el alcalde Héctor Rafael Figari Moreno clausuró la ceremonia, enfatizando el impacto directo de la capacitación en su gestión:

«La capacitación de nuestro equipo en estas tecnologías de punta es una inversión directa en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Estamos listos para una administración más ágil, que responde con mayor control y menor costo.»

El evento culminó con la entrega de un reconocimiento especial del alcalde a la CEO Aida Ofelia Taveras de Kim, sellando el compromiso de colaboración institucional. Este programa se consolida como un pilar fundamental en la estrategia para impulsar la inclusión digital y el fortalecimiento institucional en la región.