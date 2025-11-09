DNCD incauta 200 paquetes de cocaína en Puerto Caucedo

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con apoyo del Ministerio Público, agencias de inteligencia del Estado, incautó 200 paquetes de cocaína durante un operativo de inspección en el Puerto Multimodal Caucedo.

El informe indica que el alijo fue hallado dentro de un contenedor, tras una labor de verificación que se extendió por más de 12 horas en el área de contenedores vacíos.

Durante la inspección, los agentes localizaron un contenedor de retorno al puerto que contenía seis bultos con los 200 paquetes, envueltos en cinta adhesiva y con distintos logotipos.

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abiertas las investigaciones y analizan la posible implicación de varias personas en el caso.

“Esta es una investigación que apenas inicia y, conforme avance el proceso, ofreceremos informaciones sin afectar el curso de las indagatorias”, indicó la DNCD en un comunicado.

Las autoridades destacaron que este decomiso forma parte de los esfuerzos sostenidos para fortalecer la capacidad operativa y golpear a las redes criminales que intentan utilizar el territorio dominicano como punto de tránsito para el narcotráfico.

Los 200 paquetes incautados fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se determinará el tipo y peso exacto del cargamento.

Según cifras oficiales, la DNCD, con el respaldo del Gobierno y la cooperación internacional, ha confiscado más de 41.9 toneladas de drogas en lo que va de año, consolidando el liderazgo de la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico en la región.