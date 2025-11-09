Diputada solicitó el divorcio de su esposo el mismo día que este fue arrestado por narcotráfico

La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia La Romana, Jacqueline Fernández, solicitó el divorcio de su esposo, Esteffani Vásquez Amarante (Ethian), el mismo día en que este fue arrestado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) con fines de extradición hacia los Estados Unidos.

Según consta en un documento de solicitud de audiencia depositado ante el tribunal civil de La Romana el pasado 28 de octubre, la petición coincide con el inicio del proceso legal contra Vásquez Amarante, requerido por la Administración de Control de Drogas (DEA) por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Tras el arresto, la legisladora emitió un comunicado público en el que aclaró que desde hacía varios meses ambos habían “tomado caminos distintos”. En ese mismo pronunciamiento, subrayó que las circunstancias que rodean a su expareja son de “responsabilidad individual” y expresó su respeto al debido proceso judicial.

“Reitero mi compromiso con la transparencia, el respeto a la ley y mi enfoque en la labor legislativa que desempeño en representación del pueblo de La Romana”, afirmó Fernández.

Vásquez Amarante permanece bajo custodia de la DNCD y será presentado esta semana ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), donde se conocerá el proceso de aprobación de su extradición a Estados Unidos.