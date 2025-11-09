INFOTEP gana dos medallas de bronce en WorldSkills América Santiago 2025 en Chile

Santiago de Chile. – El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) ganó dos medallas de bronce en el evento continental WorldSkills Américas Santiago 2025, celebrado en Chile, con la participación de los jóvenes Frandy Romero, oriundo de Higüey, y Natacha Batista, de Santo Domingo, quienes conquistaron sus preseas en las áreas de Cocina y Pastelería & Confitería, respectivamente.

Romero formado en la Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería de Higüey, y Bastita en el Taller Panadería y Repostería de la Regional Metropolitana en Santo Domingo, integraron la delegación oficial que representó al país en esta importante cita internacional, que reunió a más de 400 competidores de 20 países del continente, distribuidos en 25 áreas de especialización, donde demostraron su dominio técnico, creatividad y pasión por la excelencia.

“Estos logros son muestra del compromiso y la calidad del modelo de formación técnico profesional que lidera el INFOTEP, orientado al fortalecimiento de las habilidades prácticas y al desarrollo del talento humano que impulsa la productividad nacional”, afirmó Rafael Santos Badía, director general de la institución.

Así mismo indicó que el pueblo dominicano celebra estos resultados con orgullo, reconociendo además el esfuerzo de todos los jóvenes que formaron parte de la delegación nacional y que, con disciplina y espíritu competitivo, pusieron en alto el nombre de la República Dominicana.

Los competidores dominicanos contaron con el patrocinio del Banco Popular y Caribbean Xam, aliados estratégicos que comparten la visión de promover la innovación, la empleabilidad y la formación de calidad como pilares del desarrollo nacional.

El equipo de competidores formados por el INFOTEP, que representaron a la República Dominicana en WorldSkills Américas Santiago 2025, estuvo integrado por Cristian Abreu, quien compitió en Información de Redes de Cableado; Lian Glass, en Soluciones de Software para Negocios IT; José Guzmán y Wesmelin Núñez, en Ciberseguridad; Natacha Batista, en Pastelería y Confitería; Winnar Peralta, en Diseño Web; Frandy Romero, en Cocina; y Sandy Ramírez, en Sistemas de Administración de Redes de TI.

Los competidores dominicanos en WorldSkills Américas Santiago 2025, en Chile, estuvieron acompañados por una delegación de expertos y técnicos del INFOTEP, encabezada por la subdirectora general Maira Morla. Este equipo brindó asesoría, acompañamiento y apoyo a los jóvenes participantes en las distintas áreas de competencia, además de integrarse a los comités de evaluación y coordinación técnica del evento.

Sobre WorlSkills América Santiago 2025

El WorldSkills América Santiago 2025, celebrado del 3 al 8 de noviembre constituyó una plataforma de excelencia donde los países participantes promueven la innovación, el trabajo en equipo y la transferencia de conocimientos, consolidando una red de cooperación en beneficio de la formación técnico profesional.

RD será sede de la Asamblea General

Durante este encuentro internacional, se anunció además que la República Dominicana será sede de la próxima Asamblea General de WorldSkills América, un reconocimiento al liderazgo del INFOTEP y al compromiso del país con la calidad y la transformación del talento técnico en la región.