COMMADIS gradúa su primera generación de Cuidador Resiliente

Santo Domingo, RD.- La Comunidad de Madres y Familias con Hijos con Discapacidad (COMMADIS), realizó este pasado sábado 2 de agosto en el Auditorio del Jardín Botánico la primera graduación del programa “Cuidador Resiliente”, en un evento muy especial donde celebraron el esfuerzo, la entrega y el amor de cada familia que ha caminado junto en ese proceso transformador.

Katherine De León, presidenta de la COMMADIS, dio las gracias a los invitados especiales, a cada familia que les ha dado un fin y estuvieron presentes. Pidió que por un momento imaginen en su vida, sus sueños, si se detienen para dar paso a una realidad de cuidado interrumpido, asegurando que es lo que vive cada familia, cada madre de nuestra comunidad.

“Hoy no tengo que hablarles de una institución, sino de un llamado de vida, de un sueño que nació del dolor y que hoy día es la luz para más de 1400 familias en todo el territorio nacional. nació hace más de dos años, fruto de mi historia personal, como madre, cuidadora de un niño con una parálisis cerebral, hidrocefalia y epilepsia”, dijo De León.

“En nuestra misión, nos esforzamos por brindar apoyo integral a madres cuidadoras, asegurando su bienestar físico, mental y emocional para mejorar la calidad de vida de sus familias. Nos esforzamos por ser ese faro de esperanza para estas valientes cuidadoras”.

“En nuestra visión, queremos ser la institución líder que dignifica el rol de la madre cuidadora en el crecimiento y el desarrollo de los más vulnerables, logrando el teletrabajo o trabajo flexible bien remunerado para esta comunidad, ya que son madres que se dedican al 100% al cuidado de estos niños, finalizó diciendo la presidenta de COMMADIS”.

Por su lado, Ámbar Quiñones, psicopedagoga, creadora del programa Cuidador Resiliente, explicó que Cuidadores Resilientes fue creado en base a una semilla que empezó cuando conocí el programa Creativity in Business de la Universidad de Stanford. “Yo escuché hablar de este programa porque me estaba certificando en un programa que se llama Creativity Catalyst, que está basado en ese programa”.

“Y ese programa se impartió a las personas después del 11 de septiembre, a personas que estuvieron bajo mucho estrés, imagínense, esos ataques, estrés, ansiedad, depresión, pero a personas que estaban pasando por situaciones muy difíciles debido a las muertes que pasaron en ese momento”.

“Entonces, a los first responders, que eran las personas que fueron y salvaron vidas, y a las esposas de los fallecidos, que eran first responders, les dieron este curso y se dieron cambios increíbles. “Pensé que este programa sería una luz de esperanza para las familias, las madres de los niños, que en ese momento yo estaba trabajando con el Departamento de Salud, iba a las casas a hacer evaluaciones, y me di cuenta de tanto dolor”.

Amplió diciendo que fue increíble cuando empezó a entrar a esas casas, a hacer esas evaluaciones psicopedagógicas, cuando conoció el dolor del silencio. “Nunca lo había visto tan de cerca. Era un dolor que realmente no podía comprender al principio, pero aprendí a entender”.

“Yo quiero darle gracias a Noelia, a Maithy, Luzyanna, Scarla, Laysa, Rosalía, Elizabeth, Karla (teníamos dos Karla), así que la voy a echar otra vez, a Jeovanny y a Karla. Gracias por inspirarme, gracias por su compromiso, gracias por recordarme por qué regresé a mi país. Felicidades, graduandas”, finalizó diciendo, Ambar Quiñones.

En tanto, Benny E. Metz Muñoz, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), invitado especial del encuentro, haciendo uso de la palabra, aseveró que “lo que se está logrando el día de hoy, lo que se va a reconocer el día de hoy, no es más que las iniciativas que han hecho un grupo de madres, de profesionales, de personas, que están aquí, han llegado hasta aquí, y tengo que decirlo, aunque estamos ahora aquí, más allá de que representamos instituciones, realmente a la espalda del Estado dominicano”.

“Y ustedes son los que han inspirado al presidente y al gobierno a que asumamos el ruido de la discapacidad y hagan una verdadera revolución en el sector de la incapacidad que estamos enfrentando en el sistema dominicano. Y efectivamente, ser cuidadora en un proyecto y un plan que se está trabajando con Supérate, con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Hacienda y Economía, y otras instituciones, de las cuales, son los que tienen que tener el trabajo de cámaras. Ustedes tienen que ser parte integral de ese proyecto, que la comunidad tiene que cuidarlos en la región dominicana”, puntualizó Metz Muñoz.

Rafaela Gómez, directora de Gestiones Internacionales del COMMADIS, en mensaje enviado desde la ciudad de Nueva York, con motivo del significativo encuentro, expresó su satisfacción por ser parte esencial de la COMMADIS, asegurando que la entidad juega un papel de primer orden en el acompañamiento de madres y familias con un miembro con discapacidad, y dio por sentado que el esfuerzo mancomunado está y seguirá dando sus frutos para beneficio directo de ese segmento poblacional dominicano.

Wendy Rosario pronunció las palabras de bendiciones del acto dando gracias al Señor Jesús por darles la oportunidad de estar allí en la primera graduación, por haber ayudado, refugiado, estado con ellas en el proceso y dijo tener la fe y la certeza de que continuarás en ese maravilloso proceso con cada una de las madres y familias que estuvieron en el lugar.

La directiva del COMMADIS está compuesta por: Katherine de León, presidenta; Ana M. Pérez, vicepresidenta; Ramón Nivar, secretario de Acta; Indhira de León, Finanzas; Juan García, vocal; Rafaela Gómez, directora de Gestiones Internacionales y Ámbar Quiñones, comisaria.